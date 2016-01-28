دستاوردهای دهه فجر بخوبی به نسل جوان منتقل شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی عصرپنجشنبه درجلسه ستاد برگزاری مراسم دهه فجر که دردفتر امام جمعه برگزار شد اظهار داشت: برنامه‌های دهه فجر باید نشاط لازم را داشته باشد تا همه گروهها را به خود جلب کند.

عابدینی بیان کرد: دهه فجر بهترین فرصت برای بیان دستاوردهای انقلاب، ظلم ستم شاهی و شکنجه های مبارزان دوران انقلاب است تا همه قدردان این نعمت الهی باشند.

وی گفت: ایام دهه فجر بهترین فرصت برای زنده کردن خاطرات و فضای آن دوران نیز هست و اگر بخواهیم انقلاب را به نسل امروز و آینده منتقل کنیم باید سختی ها، مشقات، مظالم و عوامل شکل گیری و پیروزی انقلاب را برای همگان بازگو کنیم.

امام جمعه قزوین یادآورشد: انقلاب ما مخاطبان زیادی دارد و به جز فتنه گران و مخالفان بقیه کسانی که حتی مثل ما فکر نمی‌کنند اما فرزندان این نظام هستند را خطاب قرار می دهد.

وی رمز موفقیت نظام اسلام را ایستادگی بر مواضع انقلابی و ارزشهای اسلامی دانست و تصریح کرد:اگرامروز توانسته ایم در مقابل ابرقدرتهای استکباری بایستیم و از حقمان دفاع کنیم تنها به واسطه پایبندی و استقامت در ارزشهاست زیرا آمریکا و ایادیش هرگز و در هیچ شرایطی دست از مخالفت با ایران اسلامی برنخواهند داشت.

عابدینی تصریح کرد: آنچه تاکنون نصیب ملت و نظام شده با ایستادگی و مقاومت و صبوری ملت حاضل شده و هرجا چیزی از دست داده ایم به دلیل کوتاهی در مواضع و لبخند زدن به دشمن بوده است.

نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه قزوین بیان کرد: رهبری به صراحت فرمودند نباید فرزندان خوب و مذهبی را با عنوان تندرو خطاب و سرزنش کرد اما به نظر می رسد برخی از روی سهل انگاری از چنین تعابیری استفاده می‌کنند.

وی با اشاره به تحصیل دانشجویان خارجی در استان گفت: لازم است در مراسم دهه فجر زمینه حضور دانشجویان خارجی را هم فراهم و آنها را نیز با دستاوردهای انقلاب آشنا کنید.

در ادامه ایوب رحیمی، معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین گفت: تلاش می کنیم تا جشن‌های انقلاب مردمی برگزار شود و تمام کسانی که مایلند در این ایام مشارکت کنند زمینه فعالیت داشته باشند.

وی تأکید کرد: باید خدمات نظام در این ایام به مردم بازگو شود و مسئولان از این فرصت برای بیان عملکرد دستگاه خود که درواقع خدمات نظام است بخوبی استفاده کنند.

حجت‌الاسلام علی قابل رییس شورای هماهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان قزوین هم با بیان برنامه‌های پیش بینی شده در ایام دهه فجر گفت: نواخته شدن زنگ انقلاب در مدارس، میهمانی لاله‌ها، عطرافشانی مزار شهدا از برنامه‌های دهه مبارک فجر است.

وی تصریح کرد: جشن های انقلاب امسال در بیش از ۴۰۰ واحد صنعتی و نیز شهرها و روستاهای بزرگ برگزار می شود و فضای شهرها توسط شهرداری ها زیباسازی خواهد شد.

وی رژه نیروهای مسلح، افتتاح طرح‌های عمرانی و اقتصادی، نشست‌های سیاسی و فرهنگی، مسابقات قرآنی و شب شعر انقلاب را از دیگر برنامه‌های دهه فجر در استان ذکر کرد.

مسعود نصرتی شهردار قزوین هم گفت: در انتقال فرهنگ انقلاب به نسل جوان وظیفه سنگینی داریم و لازم است در این عرصه تلاش بیشتری کنیم.

وی با بیان این‌که شهرداری برای آذین‌ بندی شهر آمادگی کامل دارد اظهارداشت: در این حوزه طرح‌های برتر شناسایی و تجلیل می شود.

شهردار قزوین از افتتاح وب سایت شهدای قزوین هم خبر داد و افزود:این سایت اولین بار در کشور در قزوین راه اندازی شده و در آن اطلاعات کامل شهدا جمع آوری شده که در تمام ایام سال برای همه مردم قابل‌ دسترسی است.

در این جلسه اعضای شورای ستاد دهه فجر گزارشی از برنامه های خود ارائه کردند.