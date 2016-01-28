جامعه تشنه اخلاق است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام امیر غنوی در همایش ملی فلسفه اخلاق که همراه با نکوداشت آیت الله آقا مجتبی تهرانی در تالار اندیشه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم برگزار شد، گفت: جامعه امروز از لحاظ علمی و عمومی نیاز به اخلاق حسنه دارد.

وی با بیان اینکه در این همایش ۱۲۰ مقاله علمی دریافت شده است، گفت: وجه تمایز این همایش این است که برگزار کنندگان با شناسایی محققان برجسته حوزه اخلاق و پیشنهاد نگارش مقالات از روش فراخوان عمومی رایج استفاده نکردیم.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به اینکه ۱۰۰ مقاله به مرحله داوری و ارزیابی راه یافته است، گفت: بیش از ۶۰ مقاله در مجلات علمی، پژوهشی معتبر قابل چاپ است.

وی یکی از برکات این همایش را ایجاد هم افزایی و همکاری میان مراکز تحقیق عنوان کرد و اظهار داشت: طی برگزاری این همایش با بیش از ۳۰ نفر از شخصیت‌های علمی مصاحبه کرده و ۹ نشست تخصصی در مدارس علمیه تهران، ۴ نشست تخصصی ویژه در تهران و قم در حوزه‌های فقه الاخلاق، فضای اخلاق مجازی برگزار شده است.

حجت الاسلام غنوی از برگزاری ۴ کمیسیون تخصصی در طول این همایش یک روزه خبر داد و گفت: حاصل این کمیسیون‌ها بررسی و نقد ۴۰ مقاله بوده است.

دبیر علمی همایش ملی فلسفه اخلاق با تأکید بر اینکه برگزاری این همایش سبب شده تا ادبیات متنوعی در حوزه اخلاق ایجاد شود، گفت: این همایش گام تازه‌ای در مسیر عظیم اخلاق است و زمینه حرکت و ترویج ارزش‌های اخلاقی را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به اینکه مسائل اخلاقی باید متناسب با نیازهای روز جامعه باشد، گفت: متولیان و فرهیختگان حوزه اخلاق باید زمینه تفقه در مباحث و آموزه‌های اخلاق اسلامی را فراهم کنند.

حجت الاسلام غنوی با ابراز تأسف از کمرنگ شدن اخلاق اسلامی در جامعه، گفت: امروز مردم به شدت نیازمند ترویج و فرهنگ‌سازی اخلاق و فضائل ارزشی در جامعه هستند.