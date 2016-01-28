به گزارش خبرنگار مهر، امیر محمد مختاری شامگاه پنجشنبه در جلسه ترویج فرهنگی ایثار و شهادت اردبیل تصریح کرد: برای اولین بار یادواره هزار و ۱۸۱ شهید ارتش در سطح استانی در اردبیل برگزار شد که بازتابهای گسترده ای داشت.
وی بابیان اینکه این یادواره در پی تشکیل ستاد استانی و شهرستانها و پنج کمیته باهمت دستگاههای اجرایی استان برگزار شد، اضافه کرد: مسئولان ارتش و نیروی زمینی تأکید داشتهاند که یادواره شهدای ارتش در سایر استانها بهمانند استان اردبیل برگزار شود.
وی افزود: در این یادواره از خانوادههای تمامی شهدا دعوت به عمل آمد و همگی به مرکز استان انتقال یافتند تا در این مراسم باشکوه حضور یابند.
به گفته فرمانده تیپ ۴۰ مستقل پیاده ارتش در این مراسم یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال کارت هدیه برای خانواده شهدا تهیه شد که در حال حاضر اکیپهایی در شهرستانها به منازل شهدا مراجعه کرده و ضمن دیدار با خانواده شهید هدایا و لوح را تقدیم میکنند.
مختاری فر با یادآوری حضور چهار هزار و ۵۰۰ نفر در این یادواره افزود: این یادواره توانست در سطح گسترده و با موفقیت بدون اینکه حتی یک نفر از خانواده شهدا را از قلم بیاندازد برگزار شود.
فرهنگ شهادت در جامعه ترویج شود
در این مراسم استاندار اردبیل نیز برگزاری یادواره شهدا با ابعاد گسترده را اقدام کمنظیری در استان دانست و بهضرورت تداوم برنامههایی ازایندست تأکید کرد.
مجید خدابخش بابیان اینکه در ۲۲ اسفند مراسم گرامیداشت شهدا برگزار خواهد شد، افزود: ضروری است برگزاری یادواره شهدا به مناسبت این روز برنامهریزی شود.
وی خواستار برگزاری برنامه انشانویسی برای دانش آموزان با موضوع ۲۲ اسفند و شهدا شد و تأکید کرد: بحث و جستجو در خصوص این موضوع خود خواهد توانست به معرفی هر چه بیشتر این روز در بین شهروندان کمک کند.
استاندار اردبیل بهضرورت استفاده از ظرفیت صداوسیمای استان تأکید کرد و گفت: به دلیل اینکه کارهای فرهنگی نسخه واحدی ندارد میتوان با برنامههای متنوع نسبت به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه اقدام کرد.
خدابخش همچنین دیدار با خانواده شهدا، سخنرانی فرزند شهید در شورای اداری استان و برگزاری یکی از جلسات شورای اداری در موزه شهدا را مورد تأکید قرار داد.
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