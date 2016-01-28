تیم بسکتبال شهرداری اراک ثامن مشهد را جا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و سوم لیگ برتر باشگاه های کشور با چهار دیدار همزمان در چهار شهر کشور پیگیری شد که عصر پنجشنبه تیم بسکتبال شهرداری اراک میزبان تیم بسکتبال ثامن مشهد بود و این مسابقه در سالن اختصاصی بسکتبال ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک بدون حضور تماشاچیان و هواداران اراکی برگزار شد.

دو تیم بسکتبال شهرداری اراک و ثامن مشهد در سکوتی سنگین و بدون تماشاچی به مصاف یکدیگر رفتند و تیم بسکتبال ثامن مشهد که هم اکنون با پنج برد و ۲۴ امتیاز از ۱۹ بازی رده هفتم جدول لیگ را به خود اختصاص داده تلاش داشت تا با برد مقابل شهرداری اراک از فضای موجود به نفع خود استفاده کند و تیم بسکتبال شهرداری اراک که از دو باخت پی در پی دو هفته گذشته رنج می برد با ۱۹ بازی، ۱۲ برد و ۳۱ امتیاز در جدایگاه پنجم جدول قرار دارد مصمم بود تا با پیروزی در مقابل تیم حریف شکست را جبران کند و در جدول رده بندی لیگ از جایگاه بهتری برخوردار شود.

در کوارتر اول این مسابقه هیچکدام از تیم ها برای دستیابی به برتری شتاب نداشتند تا اینکه با سوت داور و علامت پایان مسابقه در کوارتر اول تابلوی امتیازات نتیجه را ۲۷ بر ۱۸ به نفع تیم شهرداری اراک نشان داد.

در کوارتر دوم هم تیم شهرداری اراک با همان ۹ امتیاز اختلاف کوارتر اول، بازی را با نتیجه ۳۸ بر ۲۹ به سود خود پایان داد.

در کوارتر سوم تیم بسکتبال ثامن مشهد نه تنها نتوانست در مقابل بازیکنان تیم بسکتبال شهرداری اراک کاری انجام دهد بلکه در پایان کوارتر سوم فاصله از ۹ امتیاز به ۱۲ امتیاز افزایش یافت و تیم شهرداری اراک بازی را با نتیجه ۵۶ بر ۴۴ به نفع خود خاتمه داد.

در کوارتر چهارم تیم شهرداری اراک موفق شد این مسابقه را با نتیجه ۸۳ بر ۶۹ به سود خود پایان دهد و پیروز میدان شود.

عباس مقدس زاده، نماینده فدراسیون بسکتبال کشور در رابطه با عدم حضور تماشاچیان باشگاه شهرداری اراک به خبرنگار مهر گفت: براساس رای کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال در رابطه با مسائل به وجود آمده در دیدار تیم های بسکتبال شهرداری اراک و شهرداری گرگان در هفته بیست و دوم لیگ برتر و با توجه به مستندات موجود، باشگاه شهرداری اراک به علت تخلف تماشاچیان خود اعم از اهانت و فحاشی به تیم مقابل و پرتاب اشیای مختلف به زمین بازی به یک دیدار بدون تماشاگر و پرداخت ۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

وی افزود: براساس رای کمیته انضباطی در صورت تکرار تخلفات این کمیته نسبت به انجام مسابقات این تیم بدون حضور تماشاگر و یا سلب میزبانی اقدام می کند.

نماینده فدراسیون بسکتبال تصریح کرد: باشگاه شهرداری اراک می بایست برای حضور در مسابقه دوشنبه ۱۲ ماه جاری خود نسبت به پرداخت جریمه نقدی به حساب سازمان لیگ بسکتبال اقدام کند و همچنین باشگاه شهرداری اراک موظف به جبران خسارات وارده به اتوبوس تیم شهرداری گرگان است.

گفتنی است در هفته ۲۴ لیگ برتر بسکتبال کشور اراک میزان شیمیدر تهران است و این مسابقه دوازدهم بهمن ماه جاری در اراک برگزار می شود.