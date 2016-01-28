جشنواره مطبوعات فارس در کشور ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید هادی عبدالرحیم زاده بعدازظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نخستین جشنواره مطبوعات فارس فرصت مناسبی است تا علاوه بر آشنایی اهالی مطبوعات این استان پهناور با یکدیگر، نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنند که توجه به این امر مهم سبب پیشرفت حرفه روزنامه نگاری می شود.

وی با اعلام اینکه امیدواریم در ایجاد بلوغ رسانه ای استان فارس نقش آفرینی کنیم، تصریح کرد: تمامی مراحل جشنواره از فراخوان تا داوری نهایی، تحت نظارت مقام عالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار خواهد گرفت.

دبیر اجرایی نخستین جشنواره مطبوعات فارس با اشاره به استقرار دبیرخانه دائمی جشنواره مطبوعات فارس در لارستان، عنوان کرد: تمام تلاش مجموعه این دبیرخانه بر این است که نخستین جشنواره مطبوعات فارس به لحاظ علمی و فنی، پربار و تاثیر گذار باشد تا در افق بلند مدت، برگزاری این جشنواره بصورت منطقه ایو کشوری در سال های آینده برگزار شود.

عبدالرحیم زاده با اشاره به این که آموزش اصول حرفه ای روزنامه نگاری یکی از اهداف مهم در برگزاری این جشنواره است، خاطرنشان کرد: علاوه بر دو کارگاه اولیه که در حاشیه افتتاح خانه مطبوعات از سوی دبیرخانه برگزار شد، برگزاری سه کارگاه دیگر تا زمان اختتامیه مدنظر تیم اجرایی این جشنواره خواهد بود.

وی با اعلام اینکه تاکنون بیش از ۲۰۰ اثر به دبیرخانه ارسال شده، گفت: از نشریاتی که تاکنون موفق به ارسال آثار نشده اند درخواست می شود تا آثار خود را تا ساعت ۲۴ بامداد شنبه ۱۰ بهمن ماه ۹۴ به دبیرخانه نخستین جشنواره مطبوعات فارس ارسال کنند.

دبیر اجرایی نخستین جشنواره مطبوعات فارس با اشاره به اینکه اختتامیه این جشنواره سی ام بهمن ماه ۹۴ خواهد بود، افزود: در این مراسم نفرات برتر معرفی وجوایزی شامل تندیس جشنواره، لوح تقدیر و هدیه نقدی به مبلغ پنج، چهار و سه میلیون ریال به ترتیب به نفرات اول تا سوم تعلق خواهد گرفت.