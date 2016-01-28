سوء مدیریت ریشه بسیاری از مشکلات است/ شناسایی مازندرانی های موفق

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی عصر پنجشنبه در مراسم معارفه شهردار بابل افزود: تحریم منشأ همه مشکلات نبوده و بسیاری از مشکلات را با برنامه‌ریزی صحیح، تدبیر و تقویت می‌توان رفع کرد.

وی با اشاره به اینکه در آینده نزدیک امید داریم ویزا بین دو کشور عراق و ایران حذف شود عنوان کرد: امیدواریم گردشگران به‌راحتی با ماشین شخصی خود به استان مازندران سفر کنند و باعث رونق در این استان شوند

وی با اشاره به این نکته که شهر پویا درگرو مشارکت جمعی است عنوان کرد: اگر شهری می‌خواهد به رشد بالندگی و پویایی برسد، شهردار تنها نمی‌تواند کار را به‌جایی ببرد بلکه باید تمام شهروندان در این زمینه همکاری داشته باشند.

قشقاوی، معضل زباله را از جمله مشکلات کشور و به‌خصوص استان مازندران بیان کرد و گفت: این معضل باید ریشه‌ای حل شود و این کار به آموزش صحیح در مهدکودک‌ها نیاز دارد و تمام ارگانها ازجمله مدارس و رسانه‌ها نیز باید به این مسئله بپردازند تا محیطی پاک داشته باشیم.

وی ادامه داد: مردم نباید شهر و جامعه خود را بیگانه بدانند، پرداخت به‌موقع عوارض شهری به شهرداری امکان خدمت بیشتر می‌دهد که این مسئله نیاز به اقدام فرهنگی دارد.

معاون پارلمانی وزیر امور خارجه ادامه داد: زمانی موفق به داشتن شهری توسعه‌یافته خواهیم بود که مردم مشارکت جدی داشته باشند و در این صورت است که امکانات رفاهی و سیستم حمل‌ونقل پیشرفته خواهیم داشت.

قشقاوی بابل را شهر بزرگی با موقعیت استراتژیک در کشور عنوان کرد که می‌تواند فرصت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری به وجود آورد و از مسئولین خواست تا بودجه این شهرستان را افزایش دهند.

معاون پارلمانی وزیر امور خارجه در بخش دیگر از سخنانش اظهار داشت: وزارت خارجه آمادگی شناسایی مازندرانی‌های موفق در سراسر کشور را دارد تا سرمایه‌گذاران جذب استان شوند.

در این مراسم، بیژنی به‌عنوان شهردار جدید بابل معرفی و از تلاش‌های فرهاد عسگری تقدیر شد.