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۸ بهمن ۱۳۹۴، ۲۲:۲۶

تمجید سرمربی العربی از نکونام پس از اولین مسابقه رسمی

تمجید سرمربی العربی از نکونام پس از اولین مسابقه رسمی

سرمربی تیم فوتبال العربی از عملکرد جواد نکونام در اولین مسابقه رسمی‌اش تمجید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال العربی در هفته شانزدهم لیگ ستارگان قطر امروز پنجشنبه به مصاف القطر رفت و با نتیجه تساوی یک بر یک متوقف شد. در این بازی دژاگه برای العربی گلزنی کرد و جواد نکونام هم اولین دیدار رسمی اش را برای العربی انجام داد.

به گزارش سایت باشگاه العربی، «جان فرانکو زولا» سرمربی تیم العربی بعد از پایان این مسابقه عملکرد جواد نکونام در این مسابقه را ستود و گفت: این بازیکن در نیمه اول عملکرد خوبی داشت و در نیمه دوم یک مقدار افت کرد که این یک مسئله طبیعی است. قطعا در مسابقات آینده بهتر می‌شود.

کد مطلب 3036268

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