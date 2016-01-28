به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع شامگاه پنجشنبه در نشست با خبرنگاران ضمن تبريك پيشاپيش ايام الله دهه فجر اظهار داشت: امسال ايام شكوهمند پيروزى انقلاب اسلامى با پيروزى عزت‌مند برنامه جامع مشترك مقارن شده و از اين بابت جشن و شادمانى مردم ايران فزونى يافته است.

وى با اشاره به انتخابات مهم پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبرى و دهمين دوره مجلس شوراى اسلامى در هفتم اسفندماه سال‌جارى ابراز اميدوارى كرد در اين روز مهم شاهد خلق حماسه اى ديگر توسط مردم ايران باشيم.

فرماندار دشتستان بيان داشت: مردم ايران همچنان در راستاى شكوفايى، توسعه و بالندگى ايران مثل هميشه در انتخابات و تعيين سرنوشت خود مشاركت پررنگ خواهند داشت و از دستاوردهاى نظام حمايت خواهند كرد.

خریداری زمین برای پالایشگاه دشتستان

وى در پاسخ به خبرنگار مهر درباره جانمایی پتروشیمی دشتستان گفت: پس از مطالعات زيادى كه براى جانمايى استاندارد پتروشيمى دشتستان انجام شده؛، عمليات اجرايى اين پروژه تا پايان سالجارى آغاز خواهد شد.

فرماندار دشتستان ادامه داد: يكى از مناطق مستعد دشتستان با لحاظ شرايط و استانداردهاى زيست محيطى در بين بخش‌هاى شبانكاره، آبپخش و سعدآباد براى جانمايى پروژه انتخاب و زمين آن توسط سرمايه گذار، خريدارى شده است.

زارع با اشاره به اينكه راه دسترسى به اين پروژه مشكلاتى داشته كه سبب تاخير در انجام و اجراى آن شده افزود: اميدواريم تا پايان سال‌جارى، عمليات اجرايى اين پروژه مهم آغاز شود.

آخرین وضعیت راه آهن بوشهر-شيراز-عسلويه

وى در پاسخ به سئوال ديگر مهر در خصوص فعال شدن اجراى راه آهن بوشهر-شيراز-عسلويه و امكان عبور آن از مسير دشتستان با توجه به گستردگى جغرافيايى و جمعيتى اين شهرستان و مطالبه مردم در اين زمينه تصريح كرد: عبور راه آهن از برازجان، همواره جزو مطالبات مردم دشتستان بوده و استاندار در پيگيرى اين پروژه، هميشه اين موضوع را مد نظر داشته است.

فرماندار دشتستان افزود: تفاهم‌نامه‌اى كه اخيراً در سفر هيئت چينى به تهران صورت گرفت، مقدمات انعقاد قرارداد اجراى راه آهن بوشهر - شيراز - عسلويه فراهم شده و اميدواريم در آينده نزديك شاهد اجراى آن باشيم.

رفع مشکلات گندمکاران دشتستان

زارع در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد دلیل پرداخت نشدن خسارت گندم‌کاران شهرستان و پول زمینهای کشاورزی که ۲ سال پیش توسط دولت برای ایجاد سد و راهسازی، از آنان خریداری شده گفت: به دلیل عدم اجرای تعهد صندوق بیمه تا کنون تنها تعداد محدود و درصد کمی از تعهدات بیمه به گندمکاران پرداخت شده و با پیگیری‌های صورت گرفته، مقرر شده مدیرکل جهادکشاورزی استان در هفته آینده این موضوع را در تهران پیگیری کند.

وی کل طلب گندمکاران استان را ۱۴ میلیارد تومان اعلام کرد و ادامه داد: امیدواریم در هفته‌های آینده شاهد پرداخت خسارت‌ها به کشاورزان باشیم.

فرماندار شهرستان دشتستان بیان داشت: حدود ۳۰ درصد از مطالبات کشاورزانی که دولت زمین‌های آنان را برای سدسازی تصرف کرده است تا کنون پرداخت شده و برای تامین اعتبار مابقی مطالبات در حال پیگیری هستیم که انتظار می رود طی ۶ماه آینده این مهم محقق شود.

ساخت و اصلاح میادین ورودی های برازجان

زارع در پاسخ به سئوالات بعدی خبرنگار مهر درباره ساخت و اصلاح میادین ورودی های برازجان از سمت شیراز و بوشهر بیان داشت: ساخت میدان ورودی برازجان از سمت بوشهر در دست اجرا است و حدودا ۱۴ ساعت کار مستمر در طول شبانه روز در آن صورت می‌گیرد.

وی افزود: تنها کاشی‌کاری و تسطیح زمین و کاشت چمن این میدان باقی مانده که با قولی که پیمانکار داده است در تاریخ ۱۷ بهمن ماه تکمیل می‌شود و در سفر ۲۰ بهمن ماه استاندار به دشتستان در دهه فجر امسال افتتاح خواهد شد.

فرماندار دشتستان بیان داشت: اصلاح میدان ورودی برازجان از سمت شیراز یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم و مسئولین از همان ابتدای افتتاح تقاطع غیرهمسطح آن در دولت گذشته بوده به‌طوری‌که مردم، رسانه‌ها و مسئولان به لحاظ اشکلات فنی و عدم جذابیت لازم از منظر زیبایی برازجان به آن انتقادات به‌جایی داشتند.

زارع ادامه داد: به همین دلیل، برطرف شدن این اشکالات در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفت و مبلغ دو میلیارد ریال برای مطالعه طرح توسط مشاور اختصاص یافت.

وی افزود: با پایان یافتن مطالعات اولیه ساماندهی تقاطع غیرهمسطح برازجان و انتقال پیشنهادات اصلاحی شهرداری و شورای اسلامی برازجان به مشاور طرح که یکی از مشاورین برجسته ملی است، این اصلاحات مورد بررسی قرار گرفته و تا پایان بهمن ماه گزینه نهایی برای اجرای این طرح انتخاب خواهد شد.

فرماندار دشتستان با اشاره به صرف هزینه های میلیاردی برای این پروژه در دولت گذشته تاکید کرد: این پل به طوری که به ساخت و سازهای قبلی آسیبی نرسد اصلاح خواهد شد تا برای مسیر رفت و برگشت به آرامستان جدید برازجان هم مورد استفاده قرار بگیرد.

زارع ابراز امیدواری کرد: با بهتر شدن وضعیت درآمد دولت در سال ۹۵، در هفته دولت سال آینده شاهد آغاز اجرای این پروژه در شهر برازجان باشیم.

بهبود امنیت و آرامش دشتستان

وی در خصوص بهبود وضعیت امنیت و آرامش شهرستان دشتستان در طول مدت مدیریت وی در بزرگترین شهرستان استان تصریح کرد: از جمله وظایف اساسی فرمانداران، مدیریت و تامین امنیت شهرستان است و تامین امنیت و آرامش اجتماعی دشتستان از اولویت‌های کاری من در بدو ورودم به این شهرستان بوده است.

فرماندار دشتستان ادامه داد: با همکاری شایسته مردم فهیم و غیور دشتستان و همچنین همکاری اعضای شورای تامین شهرستان به ویژه فرمانده انتظامی دشتستان، این مهم محقق شده و امروز شاهد کاهش ۲۳درصدی جرایم خشن در دشتستان در ۱۰ ماهه ابتدای امسال نسبت به ۱۰ ماه ابتدایی سال گذشته هستیم.

زارع با ابراز خوشحالی در این خصوص افزود: تقریبا به همین میزان هم در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ کاهش جرایم خشن در دشتستان داشته ایم.

احراز صلاحیت‌ها جزو اختیارات شورای نگهبان است

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در زمینه میزان رد صلاحیت و عدم احراز صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان و برآورد درصد برگشت آنها به صحنه انتخابات گفت: گمانه زنی در این زمینه توسط هیچ‌کس نمی تواند انجام بگیرد زیرا تنها جزو اختیارات شورای نگهبان است.

زارع در پاسخ به اظهار نظرهایی که در خصوص تایید صلاحیت کاندیداها توسط هیئت‌های اجرایی مطرح شده تصریح کرد: طبق قانون، ملاک تشخیص و تعیین صلاحیت کاندیداها توسط هیئت‌های اجرایی، پاسخ مراجع چهارگانه و بررسی‌های محلی و میدانی قلمداد شده که بر اساس تقسیم کار انجام شده، معتمدین هیئت اجرایی، بررسی‌های میدانی را انجام دادند.

فرماندار دشتستان ادامه داد: تا یک‌روز مانده به مهلت قانونی بررسی‌های هیئت‌های اجرایی منتظر ماندیم اما همه پاسخ‌ها از سوی همه مراجع، ارسال نشد و هیئت اجرایی بر اساس همان پاسخ‌ها تصمیم‌گیری کرد و چون تا آن زمان، هیچ موردی دال بر ردصلاحیت دواطلبان ثبت نام شده دریافت نشد، بدیهی بود که هیئت اجرایی دشتستان صلاحیت همه داوطلبان را تایید کند.

کیفیت اینترنت بهتر می‌شود

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر درباره انتقادات مطرح شده در خصوص اینترنت ۳G در در دشتستان گفت: در این زمینه پیگیری‌هایی انجام شده و وضعیت اینترنت 3G در دشتستان نسبت به قبل خیلی بهتر شده اما کیفیت اینترنت در مناطق باقی مانده هم در آینده ای نزدیک بهتر خواهد شد.