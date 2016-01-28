روحانی: مشکل امروز سوریه این یا آن فرد نیست، داعش است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی رییس جمهور، مذاکرات خود با رییس‌ جمهوری فرانسه و روسای شرکت‌های بزرگ فرانسوی رامفید و مطلوب توصیف کرد و گفت: همکاری‌های ایران و فرانسه صرفاً اقتصادی نبوده و دو کشور روابط علمی و فرهنگی خود را نیز که بیش از یکصد سال قدمت دارد،تعمیق خواهند بخشید.

روحانی با اشاره به برگزاری اجلاس جهانی محیط زیست در فرانسه، اظهار داشت: ایران در مسیر دستیابی به اهداف این اجلاس در کنار فرانسه و دیگر کشورهای دنیا است و مشتاق و مایل به همکاری در این زمینه هستیم.

رییس‌ جمهور در ادامه درباره گفتگوهای خود با فرانسوا اولاند تصریح کرد: ایران تا زمانی که طرف‌های توافق به تعهداتشان متعهد بمانند، به تمام تعهدات خود بر مبنای برجام و ضمائم آن، پایبند خواهد بود.

روحانی به مسایل منطقه ای که در مذاکراتش با اولاند مورد بحث قرار گرفت اشاره کرد و گفت: ایران و فرانسه معتقدند که باید همه تلاشها برای حفظ ثبات و امنیت کامل لبنان بکار گرفته شود و تهران در راستای این هدف با فرانسه همکاری می کند.

رییس‌ جمهور افزود: درباره سوریه و عراق نیز اشاره شد همه ما وظیفه داریم به مردم سوریه کمک کنیم تا در یک فضای مناسب خودشان برای آینده تصمیم بگیرند. درباره عراق نیز اصل وحدت و انسجام عراق است و ما باید به مردم عراق کمک کنیم تا تروریست‌ها را از کشورشان بیرون برانند و باید در این زمینه در حوزه‌های اطلاعاتی و سیاسی همکاری کرده و از مبارزه فرهنگی با ریشه‌های تروریسم غافل نشویم که در این زمینه‌ها با فرانسه اتفاق نظر داریم.

روحانی در ادامه اظهار داشت: ثبات منطقه برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت زیادی دارد و علاقه داریم اگر تنشی در منطقه وجود دارد از مسیر دیپلماسی حل و فصل شود.

رییس‌ جمهور تصریح کرد: حقوق بشر از مسایل بسیار مهم نزد جمهوری اسلامی ایران است و مطلوب ما آن است که همه مردم دنیا چه مهاجر و چه شهروندان کشورها از حقوق برابر برخوردار باشند.

روحانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برجام می‌تواند الگویی برای حل مسأله سوریه باشد؟، گفت: برجام می‌تواند الگویی برای حل و فصل مسایل شود تا براساس آن کشورها در اختلاف‌نظرهایشان از خواسته‌های حداکثری کوتاه بیایند و به توافق برسند، اما ما نمی‌توانیم درباره مردم سوریه تصمیم‌گیری کنیم، بلکه باید به آنان کمک کنیم تا خودشان برای آینده تصمیم بگیرند.

رییس‌ جمهور اضافه کرد: مشکل امروز سوریه این یا آن فرد نیست بلکه تروریسم و داعش است و کسانی که از داعش نفت می‌خرند، به آنها سلاح می‌فروشند و از این گروهک تروریستی حمایت سیاسی می‌کنند؛ این عده باید متوجه باشند که حقوق بشر و حقوق ملت‌ها را زیر پا می‌گذارند.

روحانی تصریح کرد: همه کشورها باید به مسأله حقوق بشر توجه کنند و این تصور کشورهای غربی که فکر می‌کنند در این زمینه عملکرد بی‌نقصی دارند و دیگران عقب‌تر از آنها هستند، اشتباه است.

فرانسوا اولاند رییس‌ جمهوری فرانسه نیز در ادامه این نشست خبری با اظهار خوشحالی از سفر دکتر روحانی به فرانسه ،مذاکرات و توافق به دست آمده را بسیار مثبت و سازنده توصیف کرد و گفت: تحکیم روابط تهران و پاریس به نفع دو ملت ، منطقه و جهان باشد.

رییس‌ جمهور فرانسه با تأکید بر اینکه پاریس مصمم است مناسبات و همکاری‌های خود را در همه زمینه‌ها با جمهوری اسلامی ایران احیاء کرده و هر چه بیشتر توسعه دهد، اظهار داشت: در جریان سفر دکتر روحانی توافقات خوبی بین دو دولت و شرکت‌های خصوصی دو کشور حاصل شد که فرانسه برای عملیاتی کردن همه آنها اهتمام ویژه دارد.

اولاند در بخش دیگری از سخنان خود تروریسم را یک خطر همگانی و فراگیر توصیف کرد و اظهار داشت: تروریسم تنها دشمن ما نیست بلکه بدون هیچ استثنایی همه ملت‌ها را مورد حمله قرار می‌دهد و معتقدیم همکاری‌های ایران و فرانسه می‌تواند برای صلح جهانی و جنگ علیه تروریسم بسیار مفید باشد.

رییس‌ جمهور فرانسه همچنین تحولات در برخی از کشورهای خاورمیانه را مورد اشاره قرار داد و گفت: ایران و فرانسه می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در بحران‌های موجود در منطقه داشته باشند و ضرورت دارد در کنار یکدیگر برای برقراری ثبات و امنیت در منطقه به تلاش‌های خود ادامه دهیم.

اولاند گفت: ایران و فرانسه دو کشور بزرگ هستند که از اشتراکات فرهنگی عمیقی برخوردارند و لذا می‌توانند همکاری‌های گسترده و نزدیکی با یکدیگر داشته باشند و آینده درخشانی فراروی دو ملت است.

رییس‌ جمهور فرانسه تأکید کرد: تهران و پاریس در مبارزه با تروریسم اهداف مشترک دارند.