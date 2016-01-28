سالار عقیلی به جشنواره‌ موسیقی فجر بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر ، مدیر سی و یکمین دوره جشنواره موسیقی فجر از بازگشت سالار عقیلی به جدول اجراهای جشنواره‌ موسیقی فجر خبر داد و اعلام کرد که این خواننده موسیقی سنتی همراه با گروه موسیقی «وزیری» به سرپرستی کیوان ساکت در همان روز اعلام شده جمعه ۲۲ بهمن ماه در تالار وحدت تهران به اجرای برنامه خواهد پرداخت.

حمیدرضا نوربخش مدیر سی‌ و یکمین جشنواره‌ موسیقی فجر ضمن اعلام این خبر گفت: بعد از حواشی به وجود آمده درباره‌ این خواننده، کمیته‌ نظارت بر جشنواره اعلام کرد که شرایط برای حضور وی در جشنواره فراهم نیست اما با توجه به اینکه او خواننده‌ شناخته شده‌ای است و در این مدت خدمات بسیاری نیز انجام داده‌ است، من و دیگر مسئولان جشنواره تمامی تلاش خود را انجام دادیم تا وی به جدول جشنواره بازگردد.

مدیر جشنواره‌ موسیقی فجر افزود:‌ خوشبختانه وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز نسبت به این موضوع، موضع روشنی داشته‌اند،‌ از سوی دیگر مسئولان جشنواره معتقدند که نباید با هنرمندان برخوردی قهری داشت.

وی در پاسخ به این سوال که چرا در فاصله‌ کوتاهی از ماجرا، اعلام کرده‌اید که وی از جدول جشنواره حذف شده‌است، بیان کرد:‌ با توجه به ‌هم‌زمانی نشست خبری مدیران سامانه های فروش بلیت و آغاز بلیت‌فروشی جشنواره با این اتفاق و اعلام کمیته‌ نظارت به ستاد جشنواره مبنی بر عدم حضور وی در پاسخ به پرسش خبرنگاران در این خصوص، ناگزیر به اعلام آن شدیم. من به عنوان مدیر جشنواره درباره‌ حضور تمامی هنرمندان، نیازمند تایید مراجع ذی‌صلاح هستم و کلیه‌ هنرمندانی که در جدول امسال نامشان مشاهده می‌شود، تمامی مراحل قانونی را پشت سر گذاشته و حضورشان به تایید مسئولان مربوطه رسیده‌ است با این همه ما در تمام این مدت مشغول رایزنی برای حل این مشکل بودیم و خوشبختانه با درایت مسئولان فرهنگی این مساله به بهترین شکل حل شد.