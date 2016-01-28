اولاند: در عمده مسایل منطقه ای و بین المللی با ایران همفکر هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی و فرانسوا اولاند عصر پنجشنبه در نشست هیات های عالیرتبه دو کشور در پاریس تاکید کردند که باید آینده روابط دو کشور بر پایه ای مستحکم بنا شود تاهر دو ملت از آن سود ببرند.

رییس جمهور اسلامی ایران در این نشست، فرانسه را کشوری با ملت بزرگ و تاثیرگذار در اروپا و جهان توصیف کرد و گفت: ایران اسلامی برای مناسباتش با فرانسه اهمیت و جایگاه ویژه ای قائل است و آماده است این مناسبات را در همه عرصه ها، در جهت منافع دو ملت گسترش دهد.

روحانی با اشاره به اینکه "باید از فضای پسابرجام برای گسترش همکاری های مشترک و جبران گذشته بهره گرفت"، اظهارداشت: دسترسی به توافق هسته ای ساده و آسان نبود اما نشاگر اراده جدی و واقعی دو طرف برای عبور از یک مرحله دشوار و سخت بود که انجام شد و اکنون همه نگاه ها باید به آینده متمرکز شود.

رییس جمهور تصریح کرد: تحریم ها یک بازی باخت – باخت را برای دو کشور رقم زد اما اکنون زمان برای جبران گذشته و گسترش همکاریها در همه بخش ها بویژه همکاریهای اقتصادی مهیا است و البته امضای اسناد همکاری مشترک، نشان روشنی از اراده مستحکم دو کشور برای توسعه این همکاریها است.

روحانی در ادامه به سابقه همکاریهای فرهنگی دو کشور اشاره کرد و گفت: تقویت همکاری های فرهنگی و دانشگاهی میان دو کشور در کنار انتقال تجربیات در عرصه های گردشگری، ضروری است.

رییس جمهور با اشاره به حضور حضرت امام خمینی (ره) در نوفل لوشاتو فرانسه، خاطرنشان کرد: فرانسه برای ما یادآور انقلاب و حضور امام خمینی (ره) در نوفل لوشاتو است؛ محلی که از آن صدای ملت ایران به گوش جهانیان می رسید و این پیوسته در حافظه تاریخی ملت ایران باقی خواهد ماند.

روحانی سپس به موضوع تروریسم و ضرورت همکاری همه کشورها برای مبارزه با این پدیده شوم بویژه در منطقه اشاره کرد و اظهار داشت: ملت ایران از قربانیان بزرگ تروریسم در جهان است؛ جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم بسیار جدی است و همکاری های دو کشور در این عرصه و دیگر حوزه های مرتبط با ثبات منطقه ای ضروری است.

رییس جمهور فرانسه نیز در این دیدار با تاکید بر اینکه "در فضای پسابرجام، فصل و صفحه جدیدی از روابط تهران – پاریس و بلکه مناسبات ایران با جامعه جهانی گشوده شده است"، گفت: جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فرانسه به عنوان صاحبان دو تمدن بزرگ مصمم هستند روابط خود را تعمیق بخشند.

فرانسوا اولاند اظهارداشت: قطع همکاری های ایران و فرانسه در سالهای گذشته به ضرر هر دو کشور بوده و ما می خواهیم آینده بهتری را در روابط دو کشور بسازیم ؛ آینده ای که بر پایه اعتماد و دوستی متقابل بنا شده باشد.

وی باتاکید بر اینکه "ما می خواهیم روابطی با زیربنای مستحکم با ایران بنا کنیم و شرکتهای بزرگ فرانسوی آماده حضور فعال در ایران هستند"، گفت: ما باید زمینه های رفاه و توسعه ملت هایمان را فراهم کنیم و باید از طریق تبادلات فرهنگی، اقتصادی ، علمی ، اجتماعی و فناوری به اهدافمان برسیم.

رییس جمهور فرانسه افزود: فرانسه همچنین آماده گسترش همکاریهای دانشگاهی میان دو کشور است و تقویت امکانات و ابزارهای دانشگاه ها بخشی از همکاریها خواهد بود.

وی با اشاره به مسایل منطقه ای و بین المللی و تاکید بر این نکته که فرانسه نیز همانند جمهوری اسلامی ایران کشوری مستقل در عرصه بین المللی است، تصریح نمود: ایران و فرانسه در عمده مسایل منطقه ای و بین المللی بویژه در خصوص تقویت پایه های صلح در منطقه و جهان و ضرورت مبارزه مشترک با تروریسم، همفکر هستند.