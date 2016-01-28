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۹ بهمن ۱۳۹۴، ۰:۱۲

تکرار اظهارات ضد روسی آمریکا در بیانیه کاخ سفید

تکرار اظهارات ضد روسی آمریکا در بیانیه کاخ سفید

کاخ سفید در بیانیه ای رسمی اظهارات مقامات این کشور علیه پوتین را تایید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کاخ سفید بیانیه وزارت خزانه داری این کشور علیه ولادیمیر پوتین را تایید کرد.

وزارت خزانه داری در گزارشی علیه پوتین رئیس جمهور روسیه وی را به رشوه خواری و اختلاس از منابع دولتی متهم کرده بود.

وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده بود پوتین با سوءاستفاده از منابع دولتی روسیه احتمالاً به ثروتمندترین فرد دنیا تبدیل شده است.

کاخ سفید در بیانیه ای رسمی گزارش وزارت خزانه داری این کشور را تایید کرد. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در این بیانیه گفت: به طور حتم پوتین آدم فاسدی است و منابع دولتی را قبضه کرده است.

اوایل هفته جاری شبکه بی بی سی مصاحبه ای با آدام زوبین مسئول بخش تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری آمریکا انجام داده بود که در آن مصاحبه زوبین اظهارات ضد پوتین خود را بیان کرده بود.

کرملین در واکنش به این مصاحبه توهین به مقامات روسی را محکوم کرده بود.

کد مطلب 3036280

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