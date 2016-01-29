پسته ورامین تشنه برند سازی/ محصول تهرانی از رفسنجان سبقت گرفت

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- محمد رضا حیدری: شهرستان ورامین را باید قطب تولید پسته در استان تهران دانست که طی سال‌های اخیر به موفقیت‌های بزرگی در این عرصه رسیده است.

اگر درگذشته شهرستان ورامین با برخی محصولات سنتی شناخته می‌شد اما امروز این شهرستان در تولید محصولات سودآوری نظیر پسته موفق بوده و هرساله کشاورزان بیشتری برای سرمایه‌گذاری در این عرصه اعلام آمادگی می‌کنند.

۵ هزار هکتار اراضی شهرستان ورامین زیر کشت پسته

بر اساس آمارها بیش از پنج هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی قابل‌کشت شهرستان ورامین، زیر کشت محصول پسته رفته که بخش قابل‌توجهی از این اراضی، درختان بارور پسته را در خود جای‌داده است.

حدود دو هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی زیر کشت پسته دارای درختان بارور است که از این اراضی در طول سال، بیش از هزار و ۸۰۰ کیلوگرم پسته در هکتار برداشت می‌شود.

با توجه به برآوردهای انجام‌گرفته، سالیانه حدود چهار هزار و ۶۰۰ کیلوگرم پسته در مزارع شهرستان ورامین برداشت می‌شود که عمده این محصول راهی بازارهای بین‌المللی می‌شود.

محصولی که به کشورهای آسیای شرقی صادر می‌شود

در این میان کشورهای آسیای شرقی از مشتریان پسته ورامین هستند و این امر می‌تواند سودآوری خوبی را برای کشاورزان به همراه داشته باشد.

درحالی‌که ورامین قطب تولید پسته در استان تهران بوده و ازلحاظ کیفیت، گوی سبقت را از پسته‌های مطرح کشور نظیر رفسنجان گرفته، اما نداشتن برند همچنان حلقه مفقوده این صنعت مهم و پرسود است.

به دلیل نبود صنایع تکمیلی و تبدیلی در ورامین، پسته این منطقه به شهرهای دیگر ارسال و بانام و برند دیگر به کشورهای خارجی صادر می‌شود که این امر ناراحتی و نگرانی مسئولان و کشاورزان را به همراه داشته است.

اهمیت این موضوع تا جایی پیش رفت که امام‌جمعه موقت ورامین در چندین نوبت در خطبه‌های نماز جمعه این شهرستان نسبت به این موضوع هشدار داد و از مسئولان خواست تا زمینه‌های لازم را برای راه‌اندازی صنایع تکمیلی پسته در ورامین فراهم آورند.

موانع راه‌اندازی مرکز فراوری پسته در ورامین مرتفع شده است

سید حسین نقوی حسینی رئیس مجمع نمایندگان استان تهران و نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی در آبان ماه امسال در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: راه‌اندازی مرکز فرآوری پسته در ورامین یکی از مطالبات مسئولان اعم از امام‌جمعه و نماینده مجلس بوده و در این زمینه پیگیری‌هایی از سوی مسئولان صورت گرفت.

وی افزود: برای راه‌اندازی مرکز فرآوری پسته در ورامین جلساتی با مسئولان مربوطه انجام و مکاتباتی نیز انجام شد.

نقوی حسینی ادامه داد: نظر سازمان محیط‌ زیست نیز در این زمینه اخذ شد و اکنون موانع راه‌اندازی مرکز فراوری پسته در ورامین رفع شده است.

شرایط اقلیمی ورامین برای کشت پسته مناسب است

رضا تاجیک کارشناس و فعال حوزه کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان ورامین در حوزه تولید محصولاتی نظیر پسته از ظرفیت و پتانسیل بسیار بالایی برخوردار است.

وی افزود: شرایط جغرافیایی و اقلیمی شهرستان ورامین زمینه کشت و برداشت محصول پسته در منطقه را فراهم کرده است و در صورت فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، می‌توان شاهد موفقیت‌های بیشتری در این عرصه بود.

تاجیک ادامه داد: اگرچه صنعت پسته شهرستان ورامین از ظرفیت‌های بسیار بالایی برخوردار است اما این صنعت نیازمند حمایت جدی‌تر برای حضور کشاورزان بیشتری در این عرصه است.

شهرستان ورامین بیشترین سطح زیر کشت پسته در استان تهران را دارا است

حمید جنیدی شریعت زاده معاون جهاد کشاورزی شهرستان ورامین نیز در این زمینه به خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان ورامین بیشترین سطح زیر کشت پسته در استان تهران را دارا است.

وی افزود: کیفیت پسته تولیدی در شهرستان ورامین که حاصل دسترنج پسته کاران این شهرستان است، بسیار مرغوب بوده و از بسیاری از پسته‌های تولیدی کشور بهتر است.

شریعت زاده ادامه داد: ویژگی پسته ورامین، ایزوله بودن آن است و هم‌اکنون در حال پیگیری مجوزهای محیط‌زیست و صنایع برای برند سازی پسته ورامین هستیم.

وی اضافه کرد: در دهه مبارک فجر، ۳۱۵ هکتار از اراضی که زیر کشت پسته رفته در ورامین افتتاح خواهد شد.