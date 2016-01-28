روحانی پاریس را به مقصد تهران ترک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی در سفر خود به فرانسه با رییس‌ جمهوری این کشور ملاقات و درباره راه‌های توسعه روابط دو کشور و مسایل مورد علاقه در عرصه دوجانبه و منطقه‌ای و بین‌المللی بحث و تبادل نظر کرد.

رییس‌ جمهور همچنین علاوه بر دو دور دیدار و گفتگو با روسای شرکت‌های بزرگ اقتصادی فرانسه در جمع اندیشمندان علوم سیاسی و روابط بین‌الملل فرانسه (ایفری) نیز سخنرانی کرد.

در این سفر ۲۰ سند همکاری مشترک در عرصه‌های مختلف بین دو دولت به امضاء رسید و بخش‌های خصوصی ایران و فرانسه نیز بیش از ۱۰ سند همکاری مشترک به امضاء رساندند.

روحانی همچنین در سفر به ایتالیا نیز بستر تحرکی جدی در روابط دو کشور را در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، توریسم و علمی و فناوری، با امضای ۱۴ موافقتنامه و توافق بر سر نقشه راه همکاری‌های مشترک، هموار کرد.

رییس جمهوری ایران پیش از ترک رم در گفت و گویی با خبرنگاران تاکید کرد که شعاع طرح های مشترک اقتصادی ایران و ایتالیا فراتر از دو کشور و به نفع منطقه خواهد بود.

روحانی در جریان این سفر ضمن دیدار با رییس جمهوری و نخست وزیر ایتالیا، در واتیکان؛ مقر کاتولیک های جهان، با پاپ فرانسیس نیز دیدار و گفت‌وگو کرد.

رییس جمهور که گروهی از فعالان بخش خصوصی ایران نیز وی را در سفر به رم همراهی می کردند، همچنین نشستی با فعالان اقتصادی و تجار ایتالیایی داشت؛ نشستی که همکاری بخش های خصوصی دو کشور را عمق بیشتری خواهد بخشید.