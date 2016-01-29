جزئیات قرارداد پژو با ایران/ ورود خودروهای تازه‌ وارد از ۲۰۱۷

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سفر رئیس‌جمهور به فرانسه، قرارداد از سرگیری همکاری ایران‌خودرو با پژو فرانسه پس از مذاکراتی طولانی به امضا رسید. بر این اساس، ايجاد شركت مشترك ايرانی-فرانسوی با سهامداری ۵۰درصدي هر يک از طرفين، مهمترين بخش اين قرارداد است كه به انتقال تكنولوژي به روز دنيا، توليد محصولات جديد و همچنين استفاده از بازارهاي صادراتي خواهد انجاميد.

همچنین رویترز نیز جزئیاتی از قرارداد ۸۰۰ میلیون یورویی ایران خودرو با پژو فرانسه را اعلام کرد که بر این اساس، تولید کنونی مدل‌های قدیمی پژو ۴۰۵ و پژو ۲۰۶ ساماندهی شده و تولید سه خودروی جدید پژو ۲۰۸، ۲۰۰۸ و ۳۰۱ از اواسط سال ۲۰۱۷ در این قرارداد پیش‌بینی شده است.

شرکت تازه‌ تاسیس ایرانی- فرانسوی با سرمایه‌گذاری تا ۴۰۰ میلیون یورو که به طور مساوی از سوی دو طرف تامین می‌شود، کارخانه‌ای نزدیک تهران را برای تولید مدل‌های جدید پژو یعنی پژو ۲۰۸، ۲۰۰۸ و ۳۰۱ از اواسط سال ۲۰۱۷ نوسازی خواهد کرد.