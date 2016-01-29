کارگردان سریال کیمیا در قم تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه هفدهمین جشنواره فیلم، عکس و فیلمنامه استان قم شامگاه پنجشنبه در تالار شهید آوینی، با حضور هنرمندان و مسئولان برگزار شد.

کارگردان سریال «کیمیا»، طولانی‌ترین سریال تاریخ ایران که این شب‌ها بر روی آنتن است در این مراسم حضور داشت و مورد تقدیر قرار گرفت.

جواد افشار در این مراسم طی سخنانی اظهار داشت: امیدوارم هنرمندان قم با تلاش و همتی که دارند به اهداف خود برسند.

وی خطاب به هنرمندان قم گفت: مطمئن باشید برای رسیدن به هدف سختی‌های زیادی ممکن است پیش رویتان باشد اما هیچ چیز نباید مانع شود و جلوی اراده شما را برای رسیدن به آن نقطه تعالی که مد نظر دارید بگیرد.

این کارگردان کشورمان تصریح کرد: جوانان و هنرمندان در راهی که وارد می‌شوند باید با توکل بر خداوند و با قدرت ادامه دهند تا به نتیجه برسند.

وی گفت: هنرمندان قم نیز مسیر خود را با جدیت و توکل دنبال کنند تا بتوانند قدمی برای فرهنگ و هنر جامعه و کشور خود بردارند.

گفتنی است افشار در دانشکده صدا و سيما درس کارگردانی خوانده و تاکنون تعداد زیادی فيلم تلویزیونی و سریال کارگردانی کرده که از آن جمله می‌توان به فيلم‌های کيلومتر ۱۴، برگ و باد و رایزن عشق و سریال‌های گل یا پوچ، روزهای زیبا و لبه آتش اشاره کرد.