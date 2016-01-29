تدیف سرمربی تیم کشتی آزاد روسیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تدیف ۴۷ ساله که از سال ۲۰۰۱ تا فوریه سال ۲۰۱۱ سرمربی تیم روسیه بود، به دلایل مناقشات سیاسی در منطقه اوستیای جنوبی از این سمت برکنار شد، اما از چندی قبل به عنوان مشاور با این تیم همکاری می‌کرد. تدیف که در المپیک ۲۰۰۴ و ۲۰۰۸ با روسها نتایج خوبی را کسب کرد، با حکم میخائیل مامیاشویلی رئیس فدراسیون کشتی بار دیگر سرمربی تیم روسیه شد.

گفته می شود، اهمیت بالای رقابتهای المپیک و کسب تنها یک مدال طلا در المپیک لندن از دلایل برکناری ماگمود گوسینوف از سرمربیگری روسها بوده است.

در حالی از پنج مربی از جمله دیوید موسل بز و حاجی مراد ماگموداف در کادر مربیگری تدیف نامبرده شده، مامیاشویلی تاکید کردگوسینوف نیز در کادر فنی روسیه باقی می ماند.

تدیف از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ سرمربی تیم ملی کشتی آزاد روسیه بود و این تیم را دو بار قهرمان المپیک و چندین بار قهرمان جهان و اروپا کرد. تیم روسیه در قهرمانی جهان ۲۰۰۷ با ۶ مدال طلا و یک مدال برنز در هفت وزن به قهرمانی رسید که قاطعانه‌ترین قهرمانی یک تیم در تاریخ این رقابت ها محسوب می‌شود.