عوارض نوسازی و صدور پروانه در ورامین ۲۵ درصد کاهش یافت

فتح الله فرجی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آمادگی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین برای برگزاری باشکوه برنامه های دهه مبارک فجر اظهار داشت: شهرداری ورامین در قالب کمیته تزیئنات شهری ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی، نقش موثری را در برگزاری برنامه های دهه فجر را بر می دارد.

نائب رییس شورای اسلامی شهر ورامین افزود: جلسه کمیته تزیینات شهری ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی با حضور مسئولان واحدهای مختلف شهرداری به منظور هم اندیشی بهتر و مطلوب تر برای برگزاری برنامه های دهه فجر برگزار شد.

وی ادامه داد: از ابتدای هفته، چهره شهر ورامین مرتبط با ایام الله دهه مبارک فجر خواهد شد و تزیینات و آذین بندی خیابان ها و معابر مختلف شهر ورامین به همت مأموران شهرداری آغاز می شود.

عضو شورای اسلامی شهر ورامین اضافه کرد: بر اساس تصمیم شورای اسلامی شهر ورامین و به منظور گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر، درعوارض شهرداری در این ایام، ۲۵ درصد تخفیف اعمال خواهد شد.

فرجی تأکید کرد: این عوارض شامل عوارض صدور پروانه، نوسازی و صدور کسب می شود که از آغاز دهه مبارک فجر با تخفیف ۲۵ درصدی به مردم انقلابی ورامین ارائه می شود.

وی عنوان کرد: مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین از تمام ظرفیت خود برای برگزاری باشکوه برنامه های دهه فجر استفاده می کند.