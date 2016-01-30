توانایی کسب هر شش طلای المپیک را داریم/ چهار سال از صحنه دور بودم

به گزارش خبرگزاری مهر، جامبولات تدیف با بیان این مطلب که پس از چهار سال دوری از تیم ملی، مامیاشویلی از او خواست که بار دیگر سرمربی شود گفت: من نمی توانستم از این کار امتناع کنم. همه ما باید برای کسب نتیجه در المپیک متحد شویم.، گوسینوف با توجه به چهار سال حضور در تیم روسیه تجارب ارزنده ای دارد و اگر بخواهد می تواند در کنار ما باشد و در غیراینصورت قطعا در جایی دیگر فعالیت خواهد کرد.

تدیف تصریح کرد: وضعیت دشواری داریم و باید تیم را برای مسابقات بزرگ المپیک آماده کنیم و ما باید برای کسب نتیجه برای تمامی مردم روسیه تلاش کنیم.

وی در مورد برگزاری رقابتهای قهرمانی روسیه در خرداد ماه سال ۹۵ خاطرنشان کرد: یاکوتسک شرایط مناسبی برای میزبانی این مسابقات که انتخابی المپیک می باشد دارد، و تمام امکانات در این منطقه فراهم است و یکی از نکات خوب نیز فاصله زمانی بین یاکوتسک و مسکو با توجه به برگزاری رقابت های المپیک در برزیل است.

تدیف افزود: مسابقات جام ایوان یاریگین = هفته آینده در کراسنویارسک برگزار می شود که پس از این مسابقات با دعوت از نفرات منتخب اردوی ما از روز ۲۶ بهمن ماه برای شرکت در رقابتهای قهرمانی اروپا(۱۸ تا ۲۳ اسفندماه در ریگا پایتخت لتونی) در آدلر آغاز خواهد شد.

وی در پایان گفت: هنوز زود است در مورد ترکیب تیم در اروپایی صحبت کنیم اما قطعا جام یاریگین یکی از معیارهای اصلی در این زمینه است.