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۹ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۲۱

مدیر عامل آتش نشانی ورامین خبر داد:

آتش‌نشانی مقابل مساجد محوری ورامین مستقر می‌شود

آتش‌نشانی مقابل مساجد محوری ورامین مستقر می‌شود

ورامین- مدیر عامل سازمان آتش نشانی ورامین گفت: در ایام دهه مبارک فجر، آتش نشانی در مقابل مساجدی که برنامه های مختلفی را برگزار می کنند، حاضر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن پارسا شامگاه پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آتش نشانی شهرستان ورامین همواره همکاری خوبی را برای برگزاری برنامه های ملی، مذهبی و انقلابی با مسئولان شهرستان داشته است.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی ورامین افزود: در دهه مبارک فجر نیز از تمامی ظرفیت و امکانات آتش نشانی شهرستان ورامین برای ارائه خدمات مطلوب به مردم استفاده می کنیم.

وی ادامه داد: در ایام دهه مبارک فجر، آتش نشانی در مقابل مساجدی که برنامه های مختلفی را برگزار می کنند، حاضر خواهد شد.

پارسا اضافه کرد: مساجدی که تمایل به حضور نیروهای آتش نشانی در مقابل مساجد به منظور خدمت رسانی به مردم را دارند، می توانند در این زمینه اقدام کنند و سازمان آتش نشانی آمادگی هر گونه همکاری را دارد.

وی متذکر شد: در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن نیز نیروهای آتش نشانی حضور پررنگی را برای خدمت رسانی به مردم خواهند داشت و برنامه ریزی لازم در این زمینه انجام شده است.

کد مطلب 3036325

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