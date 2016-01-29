به گزارش خبرنگار مهر، محسن پارسا شامگاه پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آتش نشانی شهرستان ورامین همواره همکاری خوبی را برای برگزاری برنامه های ملی، مذهبی و انقلابی با مسئولان شهرستان داشته است.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی ورامین افزود: در دهه مبارک فجر نیز از تمامی ظرفیت و امکانات آتش نشانی شهرستان ورامین برای ارائه خدمات مطلوب به مردم استفاده می کنیم.

وی ادامه داد: در ایام دهه مبارک فجر، آتش نشانی در مقابل مساجدی که برنامه های مختلفی را برگزار می کنند، حاضر خواهد شد.

پارسا اضافه کرد: مساجدی که تمایل به حضور نیروهای آتش نشانی در مقابل مساجد به منظور خدمت رسانی به مردم را دارند، می توانند در این زمینه اقدام کنند و سازمان آتش نشانی آمادگی هر گونه همکاری را دارد.

وی متذکر شد: در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن نیز نیروهای آتش نشانی حضور پررنگی را برای خدمت رسانی به مردم خواهند داشت و برنامه ریزی لازم در این زمینه انجام شده است.