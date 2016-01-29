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۹ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۲۳

رئیس شورای اسلامی شهر ورامین:

۵۳ پایه بنر تبلیغات شهرداری ورامین ویژه دهه فجر است

۵۳ پایه بنر تبلیغات شهرداری ورامین ویژه دهه فجر است

ورامین- رئیس شورای اسلامی شهر ورامین با تأکید بر این نکته که باید جشن های پیروزی انقلاب اسلامی جدی گرفته شود، گفت: ۵۳ پایه بنر شهرداری ورامین ویژه دهه مبارک فجر در نظر گرفته شده است.

سید رضا احمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت انجام تبلیغات گسترده در ایام دهه مبارک فجر اظهار داشت: در ایام الله دهه مبارک فجر باید تبلیغات خوب و گسترده ای در شهر ورامین انجام شود.

رئیس شورای اسلامی شهر ورامین افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، ۵۳ پایه بنر شهرداری ورامین ویژه دهه مبارک فجر در نظر گرفته شده که در جشن پیروزی انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار می گیرد.

وی ادامه داد: شهرداری ورامین آمادگی دارد تا بنر و تبلیغات ادارات و نهادهای مختلف، مرتبط با ایام الله دهه مبارک فجر را در سطح شهر نصب کند.

احمدی اضافه کرد: همزمان با آغاز دهه مبارک فجر، برنامه های ویژه ای از سوی شهرداری ورامین به اجرا در می آید که هدف از برگزاری آن، گرامیداشت جشن پیروزی انقلاب اسلامی و انتقال پیام های انقلاب به مردم است.

وی گفت: باید در مناطق محروم و حاشیه ای نیز برنامه های دهه مبارک فجر پیش بینی شده و تبلیغات محیطی مناسبی نیز در این مناطق انجام شود.

رئیس شورای اسلامی شهر ورامین یادآور شد: دستگاه ها و سازمان های مرتبط با شهرداری ورامین نظیر آتش نشانی، اتوبوسرانی، تاکسیرانی و غیره برای انجام برنامه های دهه مبارک فجر اماده هستند.

کد مطلب 3036326

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