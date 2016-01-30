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۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۵۹

راه اندازی یک کار دانشجویی جدید در دانشگاه شهید بهشتی

راه اندازی یک کار دانشجویی جدید در دانشگاه شهید بهشتی

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه شهید بهشتی از راه اندازی یک کار جدید دانشجویی تحت عنوان «دستیار دانشگاه» خبر داد.

حجت الاسلام منصور احمدی در گفتگو با خبرنگار گفت: ما در دانشگاه، دستیار آموزشی و پژوهشی داریم، اما هیات رئیسه دانشگاه خواستار راه اندازی «دستیار دانشگاه» شدند که با اولویت دانشجویان دکتری راه اندازی شد.

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه شهید بهشتی افزود: براساس مصوبه هیات امناء دانشگاه، دانشجویانی که به عنوان دستیار دانشگاه فعالیت می کنند، در کنار تحصیل با سیستم اداری و اجرایی دانشگاه آشنا می شوند و در کنار بخش اجرایی و اداری کمک کار دانشگاه هستند.

وی افزود: آیین‌نامه «دستیار دانشگاه» تصویب شده در سایت دانشگاه قرار دارد و دانشجویان علاقمند می توانند در کنار تحصیل حداقل ۱۶ در هفته با یکی از واحدها و یا معاونت دانشگاه همکاری اجرایی و اداری داشته و کمک هزینه دریافت کنند.

کد مطلب 3036353
زهرا سیفی

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