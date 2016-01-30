راه اندازی یک کار دانشجویی جدید در دانشگاه شهید بهشتی

حجت الاسلام منصور احمدی در گفتگو با خبرنگار گفت: ما در دانشگاه، دستیار آموزشی و پژوهشی داریم، اما هیات رئیسه دانشگاه خواستار راه اندازی «دستیار دانشگاه» شدند که با اولویت دانشجویان دکتری راه اندازی شد.

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه شهید بهشتی افزود: براساس مصوبه هیات امناء دانشگاه، دانشجویانی که به عنوان دستیار دانشگاه فعالیت می کنند، در کنار تحصیل با سیستم اداری و اجرایی دانشگاه آشنا می شوند و در کنار بخش اجرایی و اداری کمک کار دانشگاه هستند.

وی افزود: آیین‌نامه «دستیار دانشگاه» تصویب شده در سایت دانشگاه قرار دارد و دانشجویان علاقمند می توانند در کنار تحصیل حداقل ۱۶ در هفته با یکی از واحدها و یا معاونت دانشگاه همکاری اجرایی و اداری داشته و کمک هزینه دریافت کنند.