«رساله رها» پس از ۹ سال توقف در ارشاد منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، «رساله رها» داستانی متفاوت از شهری را روایت می‌کند که در آن کلمات زندگی می‌کنند و در همهمه شهر، کلمات نقطه دار و کلمات بی‌نقطه با هم درگیر شده و اتفاقاتی روی می‌دهد.

کتاب یادشده که در سال ۸۵ نوشته شده است برای اولین بار داستانی متفاوت از رویدادهای اجتماعی را در محیطی انتزاعی روایت می‌کند.

در بخشی از این کتاب آمده است:

«گویا «عمل» و سكوی سخنرانی دیگر با یكدیگر پیوندی خونی یافته بودند؛ چرا كه رها كردن آن از دست‌های پرقدرت «عمل» برای دیگران چندان كار سهل و ساده‌ای نبود. به همین خاطر این بار هم سایر نامزدان انتخاباتی از سر اجبار منتظر ماندند و صبر كردند تا طبق روال معمول، این قسمت از جلسه هم با سخنرانی شخص «عمل» آغاز شود یعنی كسی حالا یكی از رقبای سرسخت و جدی آنها هم به حساب می‌آمد و حالا هم برای كسب مقام سلطانی بود كه بر روی صحنه می‌رفت تا برای بی نقطه‌ها سخنرانی كند.

این دفعه هم طبق معمول دفعات گذشته، او سخنانش را با حرف‌هایی تكراری و هزار بار گفته شده از قبیل اینكه بندهای كهنه و پوسیده استبداد پاره خواهد شد و اسارت به سرانجام خود خواهد رسید و پیروز نهایی و آنكه آزادی را در آغوش خواهد كشید، ما هستیم و امثال اینها آغاز كرد؛ اما همین حرف‌های تكراری و رنگ و رو رفته و از مد افتاده، هنوز هم تاثیر جادویی و خاص خود را روی حضار آن گردهمایی داشت و این تاثیر منحصر به فرد آنچنان بود كه در حین سخنرانی «عمل»، در تالار برگزاری جلسه حتماً برای لحظه‌ای سكوت حكمفرما نمی‌شد و تمام وقت حضار بیشتر به تشویق سخنران می‌گذشت تا گوش دادن به حرف‌های او.

«عمل» دیوانه شده بود و مجنون وار فریاد می‌كشید که پیروزی از آن ماست و پس از آن حكومت این شهر آبا و اجدادی، چرا كه با برنامه‌های من، در تمام كارهایمان ایستادگی و اتحاد در خط اول هر چیز قرار دارد و با این روند من حتم دارم كه ما موفق می‌شویم…

کتاب مذکور با قیمت ۶۰۰۰ تومان در ۹۲ صفحه توسط انتشارات «به پویش» روانه بازار شده است.