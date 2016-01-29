حمایت تحصیلی دولت از کودکان در معرض آسیب زیر ۱۰ سال

علی باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ی برنامه نهضت سواد آموزی در تحت پوشش قراردادن کودکان ۶تا ۱۰ بازمانده از تحصیل گفت: اساسنامه نهضت سواد آموزی که مصوبه مجلس شورای اسلامی است اجازه آموزش به کودکان زیر ۱۰ سال را به ما نمی دهد.

وی افزود: از دولت اجازه گرفته ایم کودکان در معرض آسیب که از نظر روانشناختی گروه سنی ۶تا ۱۷ سال را شامل می شود با همین استدلال که عبارت کودک آمده، آن هایی که در معرض آسیب هستند و به دلایل اقتصادی ممکن به مدرسه نیایند تحت پوشش قرار دهیم.

وی ادامه داد: تعداد ۲۵ هزار نفر از کودکان در معرض آسیب را هدف گذاری کرده ایم تا حمایت و پشتیبانی شوند.

رییس سازمان نهضت سواد آموزی با بیان اینکه سیاست ما حمایت از این کودکان است تا ورودی به چرخه بی سوادی در نهضت سواد آموزی بسته شود خاطر نشان کرد: شیوه نامه قابل ابلاغ است چون در بودجه ۹۴ پیش بینی نشده بود منتظریم تا از سال ۹۵ اجرایی کنیم.

معاون وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: در این طرح مقرر شد با همکاری بخش غیردولتی و وزارت کار، کودکان کار، کودکان خیابانی و کودکان بدسرپرست که به‌دلیل عدم پرداخت پول بیمه، لوازم‌التحریر و لباس فرم مدرسه از تحصیل بازمی‌مانند، تحت پوشش قرار گیرند.