به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، «استفان دی میستورا» فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه با انتشار یک فایل ویدیویی خطاب به مردم سوریه با آنها سخن گفت.

بر اساس این گزارش، وی در این فایل ویدیویی اعلام کرده است: مذاکرات ژنو۳ درباره سوریه با دیگر نشست‌ها تفاوت دارد و نباید شکست بخورد.

فرستاده ویژه سازمان ملل همچنین خطاب به مردم سوریه تصریح کرده است: پنج سال از بحران سوریه می گذرد و سازمان ملل روی فریادهای شما حساب می کند؛ فریادهایی که می گویند دیگر بس است؛ فریادهایی که تمامی طرف های درگیر را وادار به نشستن بر سر میز مذاکره می کند.

از سوی دیگر، گفته می شود که هیأت نمایندگی از دولت سوریه عصر امروز برای آغاز مذاکرات وارد ژنو خواهد شد و اعضای این هیأت دیداری را با «استفان دی میستورا» انجام خواهند داد.

این در حالی است که شب گذشته «جورج صبرا» معاون رئیس هیئت مخالفان سوری اعلام کرده بود این هیئت در مذاکرات صلح سوریه که قرار است امروز جمعه در ژنو سوئیس برگزار شود، مشارکت نمی کند.

همچنین منابع مطلع در ژنو اعلام کرده بودند که مذاکرات غیرمستقیم بین دولت سوریه و مخالفان به دلیل تداوم اختلافات در خصوص فهرست مدعوین و ناکامی ائتلاف ریاض پیرامون تصمیم گیری درخصوص شرکت یا عدم شرکت در این مذاکرات به اول ماه فوریه موکول شده است.