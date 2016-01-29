درختکاری ارتفاعات حاشیه شهرستان آبیک به مناسبت هفته هوای پاک

به گزارش خبرگزاری مهر طی مراسمی به مناسبت روز ملی هوای پاک با حضور جمعی از مسئولان شهرستان آبیک ارتفاعات حاشیه شهرستان آبیک درختکاری شد.

اکبر کشت پرور رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آبیک در ابتدای این مراسم اظهار داشت: حفاظت و نگه داری محیط زیست از اهم برنامه های دولت است و مردم در این راستا باید همکاری لازم را داشته باشند.

کشت پرور افزود: استفاده صحیح از وسیله به صورت عمومی و عدم استفاده از خودرو تک سرنشین، اصلاح الگوی مصرف انرژی، ارتقای کیفیت سوخت، استفاده از فناوریهای سازگار با محیط زیست در کاهش آلودگی هوا موثر است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آبیک با اشاره به شعار روز هوای پاک با عنوان «نقش من در حفظ هوای پاک» اعلام کرد: کاشت درخت در بالا بردن پاکیزگی محیط زیست و داشتن هوای پاک از مهمترین عوامل است.

از دیگر برنامه های روز هوای پاک در شهرستان آبیک پاکسازی چندین مسیر از زباله و پسماند بجا مانده در محیط به مناسبت روز هوای پاک بود.

کشت پرور اضافه کرد: دیدار همکاران با امام جماعت و مسئولین شهرستان آبیک به مناسبت روز هوای پاک درانجام شد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آبیک گفت: برنامه های روز هوای پاک در شهرستان آبیک با حضورفرماندار، رئیس و کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست در مدرسه دخترانه هاجر برنامه آموزش و تنویر افکار در زمینه مسائل محیط زیستی را اجرا کردند و از طرف دانش آموزان برنامه های متنوعی اجرا شد که در خاتمه مسابقه نقاشی بین دانش آموزان برگزار وتوسط مسئولین حاضر در مدرسه به تعدادی از شرکت کنندگان جوایزی اهدا شد.