به گزارش خبرنگار مهر، با موافقت فدراسیون جهانی شطرنج و برای نخستین بار ایران میزبان یک از مرحله از مسابقات شطرنج گرندپری بانوان است. بر این اساس دور دوم از فصل ۲۰۱۶ - ۲۰۱۵ این رقابت ها از ۲۲ بهمن ماه در تهران آغاز شده و تا ۴ اسفندماه ادامه خواهد داشت.

برای شرکت در این مرحله از مسابقات شطرنج گرندپری بانوان، ۱۱ نفر از برترین متفکران بانوی جهان به ایران سفر می کنند تا در رقابتی دوره ای و دو هفته ای که سارا خادم الشریعه نیز به عنوان نماینده ایران در آن حضور دارد، برای دستیابی به بالاترین امتیاز گرندپری تلاش کنند. اگرچه قهرمانی گرندپری بانوان طی سال های گذشته در انحصار «هو ییفان» استاد بزرگ چینی بوده که برنده تمام گرند پری ها از سال ۲۰۰۹ (اولین دوره گرندپری بانوان) تاکنون بوده اما این موضوع از اهمیت رقابت شرکت کنندگان در این فصل نخواهد داشت.

امتیاز گرندپری با توجه به مقام هر بازیکن در هر فصل به او اختصاص داده می شود؛ بر این اساس ۱۶۰ امتیاز گرندپری بانوان برای مقام اول، ۱۳۰ امتیاز برای مقام دوم و ۱۱۰ امتیاز هم برای مقام سوم لحاظ می شود. همچنین ۹۰ تا ۱۰ امتیاز هم به دیگر بازیکنان به ترتیب رده بندی نهایی آنها اختصاص داده خواهد شد. علاوه بر امتیاز و جوایزی که برای هر یک از چهار دوره گرندپری درنظر گرفته می شود، بازیکنی که در مجموع صاحب بیشترین امتیاز شود به جایزه نهایی دست پیدا می کند.

همه اینها تاکیدی است بر اهمیت گرندپری به عنوان مهمترین و معتبرترین تورنمنت شطرنج بانوان در سطح جهان و به همان تناسب میزبانی این رویداد که در اتفاقی کم سابقه و شاید هم بی سابقه در طول تاریخ ورزش، امتیاز آن به ایران هم داده شده و اصلا به خاطر اختصاص همین امتیاز، ایران مجاز به معرفی نماینده در گرندپری شد.

علاوه بر این حضور، میزبانی ایران در گرندپری با توجه به مدت زمان آن که دو هفته است، نقش تاثیرگذار و غیرقابل انکاری در توسعه شطرنج و جلب علاقمند به این رشته در کشورمان خواهد داشت البته اگر میزبانی به بهترین شکل ممکن انجام شود و در حد سطح مسابقات باشد که با توجه به شرایط موجود و انتخاب های صورت گرفته بعید به نظر می رسد.

از میزبانی‌های داخلی تا میزبانی جهانی در یک سالن!

به گزارش مهر، گذشته از این که فدراسیون شطرنج ایران به عنوان برگزارکننده مرحله دوم مسابقات گرندپری بانوان در فصل ۲۰۱۶ - ۲۰۱۵ رئیس ندارد و یک هفته هم نمی شود که این فدراسیون صاحب نایب رئیس شده و از این حیث انتقادات زیادی به این شرایط وارد است و اینکه چرا حداقل به خاطر میزبانی بزرگی که در پیش است، فکری برای سروسامان دادن به اوضاع مدیریتی فدراسیون انجام نشد؟، انتخاب صورت گرفته برای تعیین محل و سالن برگزاری مسابقات گرندپری هم سوال برانگیز است!

طبق تصمیم گیری انجام شده در فدراسیون شطرنج، سالن این فدراسیون محل رقابت میان استادبزرگان حاضر در گرندپری بانوان خواهد بود؛ یعنی همان سالنی که مسابقات مختلف و از جمله همین رقابت های اخیر قهرمانی کشور مردان در آن برگزار شد، میزبان بزرگان شطرنج جهان هم خواهد و همین مقایسه کافی است برای بررسی انتخاب صورت گرفته در مورد محل انجام گرندپری بانوان! آیا واقعا سالنی که سالیانه محل برگزاری مسابقات مختلف کشوری در رده های سنی مختلف است، می تواند گزینه مناسبی برای گرندپری جهان هم باشد؟

فرانسه که مهرماه میزبان مرحله نخست فصل جاری مسابقات شطرنج گرندپری بانوان جهان بود، در سالنی کاملا مجلل و مجهز و به روز ازشرکت کنندگان در این رقابت ها که یکی از آنها سارا خادم الشریعه بود، پذیرایی کرد و حالا مرحله دوم این رقابت ها در ایران و در سالنی برگزار می شود اصلا قابل قیاس با آن نیست.

محل برگزاری دور نخست گرندپری بانوان در موناکو فرانسه

سالنی که تا دو هفته دیگر میزبان مرحله دوم گرندپری بانوان خواهد بود



به گزارش مهر، اگرچه سالن فدراسیون شطرنج برگزاری مسابقات بزرگ جهانی مانند فینال قهرمانی جهان در سال ۲۰۰۰ را به خود دیده است اما اهمیت گرندپری، جایگاه بسیار بالای این رقابت ها در تقویم جهانی و مهمتر از همه تاثیری که این میزبانی برای شطرنج ایران، وجهه بین المللی آن و نتیجه رایزنی برای میزبانی های دیگر خواهد داشت، می طلبید انتخاب شایسته تری در مورد محل برگزار مسابقات انجام می شد به خصوص اینکه گرندپری بانوان پخش مستقیم بر شبکه های اینترنتی جهان خواهد داشت و همین مسئله بر جایگاه ورزش کشور در سطح بین الملل و تقویت یا تهدید آن تاثیرگذار خواهد بود.

به هر حال قطعا چین و گرجستان که طی ماه های آینده به ترتیب میزبان دور سوم و چهارم فصل جاری گرندپری بانوان هستند نیز بهترین انتخاب ها را در مورد برگزاری هر چه بهتر این رقابت ها خواهند داشت.