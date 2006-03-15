قيمت خودرو در سال 85 افزايش مي يابد

احمد نعمت بخش در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر، از تصميم مجلس مبني بر حذف بند "ه" تبصره 13 لايحه بودجه سال 85 مبني بر افزايش 9 درصدي عوارض خودرو حمايت كرد و گفت: در صورت تصويب اين بند بودجه، قيمت خودرو در سال آينده به شدت افزايش مي يافت.
وي افزود: قيمت خودرو بهطور معمول بر اساس عرضه و تقاضا در بازارتعيين مي شود كه با توجه به افزايش عرضه خودرو توسط خودروسازان براي سال آينده ، احتمال افزايش جزئي قيمت خودرو در سال 85 پيش بيني مي شود.
دبيرانجمن خودروسازان تصريح كرد: در سال آينده همچنين سياستهاي جديدي از جمله افزايش حقوق پرسنل، افزايش مواد اوليه و كاهش تعرفه هاي واردات خودرو در دستور كار خواهد بود.
بهگزارش خبرنگار اقتصادي مهر، كميسيون تلفيق افزايش 9 درصد عوارض خودرو در سال 85 را كه از سوي دولت ارايه شده بود را تصويب كرد اما اين بند از لايحه بودجه در صحن علني مجلس راي نياورد.
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