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۲۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۱:۴۵

دبير انجمن خودروسازان در گفت و گو با "مهر":

قيمت خودرو در سال 85 افزايش مي يابد

قيمت خودرو در سال 85 افزايش مي يابد

در حالي بند افزايش 9 درصدي عوارض خودرو از لايحه بودجه 85 در مجلس حذف شده است كه دبير انجمن خودروسازان اعلام كرد:قيمت خودرو در سال آينده اندكي افزايش مي يابد.

احمد نعمت بخش در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر، از تصميم مجلس مبني بر حذف بند "ه" تبصره 13 لايحه بودجه سال 85 مبني بر افزايش 9 درصدي عوارض خودرو حمايت كرد و گفت: در صورت تصويب اين بند بودجه، قيمت خودرو در سال آينده به شدت افزايش مي يافت.

وي افزود: قيمت خودرو به‌طور معمول بر اساس عرضه و تقاضا در بازارتعيين مي شود كه با توجه به افزايش عرضه خودرو توسط خودروسازان براي سال آينده ، احتمال افزايش جزئي قيمت خودرو در سال 85 پيش بيني  مي شود.

دبيرانجمن خودروسازان تصريح كرد: در سال آينده همچنين سياست‌هاي جديدي از جمله افزايش حقوق پرسنل، افزايش مواد اوليه و كاهش تعرفه هاي واردات خودرو در دستور كار خواهد بود.

به‌گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، كميسيون تلفيق افزايش 9 درصد عوارض خودرو در سال 85 را كه از سوي دولت ارايه شده بود را تصويب كرد اما اين بند از لايحه بودجه در صحن علني مجلس راي نياورد.

کد مطلب 303642

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