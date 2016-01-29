بررسی آراء جنجالی کدیور در یک کتاب/ازمصافحه بانامحرمان تا فرقه ها

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر نشر معارف کتاب «مکتب در فرآیند نواندیشی دینی» را با موضوع بازخوانی انتقادی نواندیشی محسن کدیور در حوزه شیعه شناسی و به قلم حس علی پور وحید منتشر کرد.

این کتاب حاصل مطالعه و تحقیقی است درباره نواندیشی دینی محسن کدیور در سه حوزه امامت، فقاهت و مکاتب. این پژوهش در سه بخش سامان یافته است که بخش نخست شامل نظرات کدیور در حوزه امام شناسی با نگاه منتقدانه است. بخش دوم به ابتکارات و نظرات فقهی وی نگاهی منتقدانه انداخته است و در بخش سوم نیز نگاه کدیور به فرقه‌ها و مکاتب مورد بازخوانی انتقادی قرار گرفته است.

نویسنده در بخش اول از این کتاب و در بحث نواندیشی دینی مساله جایگاه نصب و نص از دیدگاه کدیور مرور و در ادامه به نقد آن پرداخته است. در ادامه کتاب به سراغ مساله عصمت در امامت می‌پردازد و دیدگاه انتقادی خود به باور کدیور در این حوزه را تشریح می‌کند.

کتاب، در ادامه مساله جایگاه علم غیبی و الهی در امامت و چالش‌های تاریخی، عقلی، قرآنی و روایی در انکار علوم غیبی امام را مورد توجه قرار می‌دهد.

بررسی جایگاه ولایت باطنی و تکوینی در اندیشه امامت از دیگر موضوعات مورد توجه در این کتاب است.

نویسنده در این کتاب همچنین در قالب فصل‌های مجزا موضوع استحاله تشیع و تحول ماهوی در مفهوم امامت و نیز بازخوانی نظریه علمای ابرار و نسبت آن با امامت را مورد توجه قرار داده است و پس از آن نیز موضوع سلب اصالت و حجیت از منابع اعتقادی شیعه و نیز اهل بیت(ع) در منابع اهل سنت را مطرح و پس از آن نگاه کلان کدیور به شیعه‌شناسی را مورد نقد قرار می‌دهد.

بررسی نقادانه نگاه کدیور به مساله حجاب و گستره حجاب در شریعت اسلامی و نیز بررسی آراء جنجالی کدیور درباره مصافحه با زن نامحرم نیز از دیگر موضوعات این کتاب است.

این کتاب در بخش نواندیشی در حوزه مکاتب نیز به طور مشخص به سراغ بهائیت رفته و پس از تشریح وضعیت فعلی این فرقه به انگیزه‌های کدیور در دفاع از آن می‌پردازد.

دفتر نشر معارف این کتاب را در ۲۹۶ صفحه و با قیمت ۱۰ هزار تومان منتشر کرده است.