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۲۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۱:۱۶

دستاوردهاي نظام در سال 84 (1)

بازگشت به فرهنگ اصيل انقلاب /خروج از انفعال بين المللي

بازگشت به فرهنگ اصيل انقلاب /خروج از انفعال بين المللي

محمد علي رامين گفت: بيرون آمدن از حالت انفعال در سياست خارجي و حضور فعال در تمام عرصه هاي بين المللي در جهت دفاع از منافع و مصالح ملي يكي ديگر از دستاوردهاي نظام در سال 84 محسوب مي شود

محمد علي رامين ، صاحبنظر امور سياسي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" در پاسخ به اين سئوال كه مهمترين دستاورد نظام در سال 84 چه بود، پاسخ داد: به انفعال كشاندن گردنكشان جهاني در عرصه بين الملل و ياري رساندن به مستضعفان در منطقه آمريكاي لاتين و به خصوص در جهان اسلام بود.

مدير مسئول نشريه "امامت" تصريح كرد: در بعد داخلي هم جلب اعتماد عمومي با بردن " دولت در ميان ملت" و برداشتن گامهاي بلند در راستاي تثبيت نظام در عرصه ملي از ديگر دستاوردهاي نظام جمهوري اسلامي در سال 84 محسوب مي شود.

رامين در پايان تصريح كرد: تمام اين توفيقات با بازگشت به فرهنگ اصيل انقلاب در پيگيري رهنمودهاي امام خامنه اي در بستر " عدالت گستري" حاصل شده است.

کد مطلب 303647

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