خبرگزاری مهر، گروه استانها - محمد میرزایی ناطق/ ونوس بهنود: بسیاری از مردم کشور زمانی که نام اردبیل را میشنوند بهسرعت نام علی دایی در ذهنشان تداعی میشود. اینکه اردبیل در طول تاریخ عناوین و جایگاه قابلطرحی در عرصه ملی و بینالمللی داشته جای تردید نیست. ستارگان بسیاری در ورزش اردبیل توانستهاند نام این شهر را شهرت جهانی بخشیده و آن را طنینانداز کنند.
اما پشت پرده پیروزیها و موفقیتها ورزش اردبیل داستانهای ناخوانده بسیاری وجود دارد. داستانهایی که گاهی از بیمهریها میگوید، گاهی از کمکاریها، بخشی نگریها و نگاه جزیره ای، از ضعف مالی و نبود یک اسپانسر برای قهرمانانی که در آستانه یک رقابت جهانی متوقف میشوند، از نبود تعامل بین دستگاه های دخیل در پرورش و توسعه ورزش بویژه ورزش پایه، از ضعفهای عمده در استعدادیابیها و از نبود زیرساختها و امکانات.
هرچند بسیاری از برنامههای ورزش استان سمتوسوی خود را از برنامههای کلان کشوری گرفته و در برخی مواقع از همین برنامهها نیز مجالی برای توسعهنیافته است، اما بررسی عمیقتر نشان میدهد میتوان با همین داشتههای موجود قدمهایی برداشت که بهظاهر غیرممکن است.
خبرگزاری مهر بهمنظور بررسی وضعیت ورزش استان اردبیل با محوریت اداره کل ورزش و جوانان استان به عنوان متولی سیاست های راهبردی ورزش و ضلع سخت افزاری آن، دانشگاه به عنوان مولد علم ورزش و آموزشوپرورش به عنوان دارانده نیروی انسانی نخبه و قهرمانان آینده در میزگرد خود پاسخ کارشناسان برای همین اقدامات عاجل را مورد بررسی قرار داده است.
در این میزگرد که برای اولین در تاریخ ورزش اردبیل از سوی یک رسانه و با هدف تحلیل وضعیت موجود و ارائه راهکارهای عملیاتی برگزار می شد، پای صحبت مدیرانی نشستیم که خود ورزشکار بوده و هستند و سختی و مشکلات ورزش بویژه ورزش قهرمانی را با امکانات حداقلی هنوز در خاطرات خود مرور میکنند.
مدیرانی که در میادین و هیئتهای ورزشی با کمترین امکانات آرزوی رسیدن به قهرمانی را داشتهاند و وقتی دیدهاند استان دیگری به دلیل حمایتهای اقتصادی بیشتر توانسته سهمی که حق اردبیل است را برباید افسوس خوردهاند و رد این افسوس را میتوان هنوز در کلامشان لمس کرد.
معرفی کوتاه کارشناسانی که در این میزگرد خبرگزاری مهر را همراهی می کنند، خالی از لطف نیست: مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل که میزبان برگزاری این میزگرد بود و در بدو ورود آنچه بیشتر جلب توجه می کرد وجود بشقاتی حاوی سبزیجات و زیتون بر روی میز خود بود تا به عنوان غذای میان وعده استفاده شود، این موضوع این مدیر ورزش استان را وادار کرد تا با لحن شوخی تاکید کند «حتماً که نباید آبمیوه و کیک صنعتی برای پذیرایی باشد».
این موضوع نگاه سلامتمحور و اهمیت به مقوله تغذیه ایوب بهتاج را که خود در چندین رشته سابقه فعالیت حرفه ای نشان میدهد. این مدیر دستگاه دولتی هنوز که هنوز است دوستدار ورزش است و از وقتی در مدیریت این مجموعه بوده نگاه علمی را در ورزش دنبال کرده است.
معرفت سیاهکوهیان رئیس دانشکده علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی، استاد دانشگاه و عضو هیئتعلمی این دانشگاه که حالا با روزهای بازی فوتبال بر روی چمنهای غیراستاندارد فاصله گرفته در دانشگاه به دنبال راهکارهای علمی توسعه ورزش است. وی اولین مدرس رشته تربیت بدنی در مقطع دکترای استان محسوب می شود.
محمدرضا برادران معاون ورزشی و نادر پیران رئیس گروه ورزش قهرمانی و حرفهای اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل دو کارشناس این میزگرد تخصصی بودند که نهتنها نگاه علمی و معقول در ورزش را ضروری میدانند بلکه بسیاری از مشکلات و کمبودهای ورزش را از نزدیک لمس میکنند.
علیرضا گلشن معاون تربیتبدنی و سلامت آموزشوپرورش استان که خود زمانی رئیس هیئت دوچرخهسواری بود و مرتضی تاج مهر رئیس هیئتهای ورزش همگانی استان اردبیل نیز دیگر کارشناسانی بودند که توسعه ورزش را منوط بهتمامی آحاد جامعه میدانند.
باوجوداینکه این میزگرد در محدودیت زمانی و بعد از یک هفته پیگیری مداوم خبرگزاری مهر و تلاش روابط عمومی اداره کل ورزش وجوانان استان اردبیل برگزار شد اما به ابعاد جدیدی از وضعیت ورزش اردبیل پرداخت.
*در مثلث دانشگاه، آموزشوپرورش و اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل چه تعاملاتی برقرار است و چه تعاملاتی متصور است که از آن غافل ماندیم؟
بهتاج:در ابتدا باید بگویم موضوع میزگرد ورزش ذهنیت مطلوبی از سوی رسانه خبرگزاری مهر بوده و در وضعیتی که تمرکز سایر رسانهها به انتخابات است، خبرگزاری مهر به موضوعات دیگر ازجمله ورزش بیتوجه نیست و دستاورد چنین جلساتی میتواند برای خود مدیران مفید باشد.
ما در قالب تفاهمنامههای مختلف فعالیتهای ورزشی را با بخش دانشگاهی و آموزشوپرورش تدارک دیدیم با این هدف که دستاورد آن به نفع جوانان و ورزشکاران باشد و بااینوجود معتقدم میتوان اقدامات دیگری ترتیب داد.
گلشن: بنده معتقدم ما برای توسعه تعاملات نیازمند برنامهریزی و استراتژِی جامع هستیم. ما در مجموعه آموزشوپرورش عملکرد شش و سه ماه را ارزیابی میکنیم و بر اساس آن نقاط ضعف و قوت احصا میشود و در راستای تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف اقدام میشود.
بر اساس تفاهمنامه دو وزارت ورزش و آموزشوپرورش کلاسهای داوری و مربیگری برای مربیان برگزار میشود، در کنار آن استعدادیابی و شناسایی نخبگان ورزشی در مدارس صورت میگیرد.
علاوه بر این برخی هیئتها ازجمله والیبال تفاهمنامههایی داریم که بهمنظور تقویت و شناسایی ورزشکاران از سالنهای خود آموزشوپرورش استفاده شود و به دلیل کمبودهای مالی با شهریه پایینتر ثبتنام صورت میگیرد.
همچنین از ظرفیت اداره کل در غنیسازی اوقات فراغت دانش آموزان استفاده میشود و دو سال است باهدف شناسایی استعدادها طرحهای ملی ازجمله المپیاد ورزش در مدارس برگزار میشود.
پیشنهاد بنده استفاده از ظرفیت دبیران تربیتبدنی در ترکیب هیئترئیسه هیئتهای ورزشی است تا تعاملات اداره کل با آموزشوپرورش بیشتر شود.
سیاهکوهیان: ورزش دانشگاهی در تمام دنیا مبتنی بر دپارتمانها است. در اغلب کشورهای موفق در عرصه ورزش اصل سیاستگذاری ورزش از دانشگاهها آغاز میشود. اما نکتهاینجا است که ما در ورزش محصول آموزشوپرورش را دریافت میکنیم و درواقع تربیتیافته این مجموعه به دست ما میرسد.
به عقیده بنده نباید نگاه بخشی در ورزش داشته باشیم و صحبتهایی ازجمله ورزش کارگری، دانشآموزی و دانشجویی خروجی ندارد. ما نیازمند نگاه جامعنگر هستیم و باید بهسلامت و تندرستی اقشار مختلف جامعه اهمیت بدهیم.
تأکید من بهصورت ویژه به ورزش بانوان است که مورد غفلت قرار گرفته است. از سویی ما ۱۰ ها هیئت ورزشی داریم و ریالی بودجه برای آنها پیشبینینشده است؛ در چنین وضعیتی نباید انتظار داشت هیئت بیاید کار خاصی انجام دهد.
میتوان برنامههای متعدد طراحی کرد با مشارکت این سه نهاد اجرایی و از طریق این برنامهها نسبت به تحلیل وضع موجود و ارائه راهکار اقدام کرد. بهعنوانمثال ما در طی ماههای گذشته همایش ملی ورزش در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار کردیم که بازتاب گسترده داشت.
علاوه بر این دورههای متعدد در قالب تفاهمنامه برای دانشجویان اجرا میکنیم. اما نکتهای که به آن تأکید دارم این است که برای نتیجه گرفتن همه نهادها باید فعالیت روزانه و منظم داشته باشند.
بنده معتقدم برای داشتن قهرمانان موفق باید نسبت به توسعه ورزش همگانی اقدام کنیم.
تاج مهر: تفاهمنامههای همکاری برگزاری دورههای آموزشی از سوی هیئت ورزشهای همگانی با دانشگاههای استان ازجمله سما، محقق، آزاد و آزاد خلخال و حتی آموزشوپرورش منعقد شده که برای ماه جاری برگزاری برخی دورهها پیشبینی شده است.
در این برنامههای آموزشی ارتقا سطح علمی دانشجویان را دنبال میکنیم و دورهها با تخفیف ویژه برای دانشجویان برگزار میشود. امسال با شش دانشگاه تفاهمنامه داریم و شش مورد دیگر در دست اقدام است.
*به عقیده شما همایشها و جشنوارههای ورزش تا چه حد در سالهای اخیر موفق بوده و چه دستاوردی برای ورزش استان داشته است؟
سیاهکوهیان:همایشهای ملی و بینالمللی میتواند اطلاعات عام و خاص در اختیار کاربران قرار دهد. بهعنوانمثال در همایش ملی ورزش در دانشگاه محقق اردبیلی برای اولین بار به مقوله حرکات اصلاحی و طب درمانی ورزشی توجه شد یا مدلهای مدیریت ورزش در ایران و دنیا مورد مقایسه قرار گرفت.
مثلاً این موضوع واقعاً سؤال است که چرا ما همایش ورزش برگزار میکنیم و سه میلیارد ریال هزینه میکنیم اما در کشورهای دیگر بهجای هزینه در مقابل حتی سه میلیارد ریال درآمدزایی میکنند.
ما با این همایش مقوله گردشگری ورزشی را مطرح کردیم و اساتید و ورزشکاران بسیاری در اردبیل حضور یافتند که توانست تأثیرگذار باشد و راهکارهای جدیدی پیش پای دانشگاه بگذارد. علاوه بر این اولین استخر دانشگاه محقق اردبیلی در این همایش کلنگ زنی شد.
بهتاج: ما اخیراً همایش گردشگری و سلامت با ورزش داشتیم که ۲۱۷ مقاله به دبیرخانه آن رسید. این مقالهها را میتوان در راستای توسعه ورزش استان به کار گرفت. حتی ما حاضریم در قالب کلاسهای آموزشی کارکنان زمینهای فراهم کنیم مقالهها در شهرستانها ارائه شود.
دستاوردهای علمی این همایش به حدی است که حتی برگزاری آن در سطح بینالمللی میتواند موردتوجه قرار گیرد.
علاوه بر این میتوانیم با آموزشوپرورش و دانشگاه تعاملاتی در قالب تفاهمنامه همکاری برای برگزاری کلاسهای آموزشی و اردوهای مشترک برقرار کنیم و از ظرفیت کارشناسان آموزشوپرورش و اساتید دانشگاه استفاده کنیم.
*برنامه ششم توسعه در حال تدوین است. پیشنهاد شما برای توسعه ورزش استان در این برنامه چیست؟
برادران: برخی مدیران فعلی در بدنه اداره کل قبلاً در آموزشوپرورش حضور داشتند و این فرصت و امتیاز قابلتوجهی است. ما نهتنها باید از ظرفیت این مدیران که مشکلات را لمس کردهاند بهره بگیریم بلکه باید از ظرفیت دانشگاه استفاده کنیم.
طی چند سال گذشته با کمک دانشگاه برنامههای توسعه را تدوین کردیم و در برنامه ششم نیز همچنان این نگاه حاکم خواهد بود. بیشترین تمرکز ما در استعدادیابی است و علاوه بر این مربیگری و استفاده از ظرفیت علمی اساتید دانشگاهی باید موردتوجه قرار گیرد.
پیران: ما در سال پایانی برنامه پنجم هستیم و در برنامه پنجم فرایندی تعریف شد که پایه و اساس آن از دولت اصلاحات بود و متأسفانه به همین دلیل در دولت احمدینژاد به اجرا درنیامد. در برنامه پنجم ما نگاه تفکیک شده به ورزش داشتیم ازجمله ورزش دانشجویی، کارگری و دانشآموزی که البته این نگاه موفقیتآمیز نبود.
دولت تدبیر و امید نگاه علمی به ورزش را ملاک قرار داده است و حتی از نوع انتصاب مدیران در وزارت ورزش و جوانان نیز میتوان این نگاه را استنباط کرد. بهمنظور رفع خلأ نگاه بخشی شورای راهبردی اولین قدم در راستای رفع خلأ موجود بود که ۱۰ جلسه در طول دو سال گذشته تشکیل داده و ۲۱ دستگاه عضو ثابت آن است.
درنهایت این شورا ما را به سند ملی ورزش کشور رسانده است که درواقع دولت در چند محور ازجمله بستههای حمایتی برای سنین پایه، توسعه کمی و کیفی باشگاهها و استفاده از ظرفیت نهادها را مدنظر قرار داده است.
عملیاتی شدن این برنامه حائز اهمیت است. بهعنوانمثال ما در ورزش همگانی مشارکت ۴۰ درصد جامعه را در برنامه پنجم ملاک قرار داده بودیم که متأسفانه در استان مشارکت ۳۰ درصد است.
امروز برنامه دولت توسعه سلامتمحور است و نه صرف ورزش قهرمانی. متأسفانه در خود استان یکی از عمده دلایل توقف برنامهها در مرحله اجرا به ضعف اقتصادی ورزش برمیگردد و هرچند برنامه داریم اما به اجرا که میرسیم متوقف میشویم.
اهداف کلانی که دنبال میشود ارتقا سهم ورزش در سلامت با شهر پیادهروی جهان، ارتقا سهم ورزش در هویت باعزت و اقتدار ملی، ارتقا سهم ورزش در فرهنگ و ارتقا سهم ورزش در رشد اقتصادی و حمایت از مشارکت بخش خصوصی است.
*به نظر میرسد برنامههای پراکنده در حوزه ورزش از سوی ادارات استان اجرا میشود. به عقیده شما شورای ورزش استان تا چه حد توانسته این هزینه کرد هایی که بیشتر جنبه بیلان کاری پیداکرده است را تجمیع و ساماندهی کند؟
بهتاج: بیایید تجربه کشورهای موفق را مرور کنیم. زمانی که اقتصاد چین مطرح نبود ورزش این کشور در سطح جهانی هم قابلیت طرح نداشت. اما در ادامه توسعه اقتصادی منجر به توسعه ورزش این کشور شد.
رشد اقتصاد و ورزش باید بهموازات هم باشد. خود بنده در اصفهان برای استعدادیابی رفتم و بدون تعارف باید بگویم ۴۰ درصد استعداد ورزشی اردبیل در این استان نیست اما چون اقتصاد قوی دارند موفقاند.
سپاهان ۱۸ تیم فوتبال دارم و کمترین نقلوانتقال را دارد. اما ما همین یک تیم شهرداری اردبیل را نمیتوانیم حمایت کنیم و این جای تأسف دارد.
اما یک جای امیدواری هم هست و آن اینکه در دولت تدبیر و امید بحث خصوصیسازی مطرح است و اگر کارخانهها، شرکتها و افراد بیایند در ورزش اردبیل سرمایهگذاری کنند جان تازه خواهد گرفت. در چنین وضعیتی ما هم فقط فعالیت این واحدها را نظارت میکنیم.
علاوه بر این ما با ضعف عمده قوانین مواجه ایم. بهعنوانمثال قوانین واگذاری و املاک ما مصوبه ۱۳۶۹ است و در این مدت دیدگاهها، وضعیت اقتصادی و نگاهها تغییریافته اما قوانین تغییر نیافته است. امیدواریم در مجلس جدید نمایندگان به این موضوع توجه داشته و نسبت به اصلاح این قوانین که تناسبی با نیاز روز ندارد اقدام کنند.
در خصوص خروجی شورای ورزش استان باید بگویم قبلاً ما بند ب ماده ۱۷ داشتیم که دستگاههای اجرایی مکلف بودند یک درصد از تملک دارایی خود را برای بخش ورزش هزینه کنند که این مادهقانونی حذف شد.
دوباره در مهر و آبان سال جاری مصوبهای به ما ابلاغ شد که میگفت دستگاههای اجرایی مجازند یک درصد از اعتبارات خود را به ورزش اختصاص دهند. که این یک درصد نیز با تقسیمبندی خاصی باید هزینه شود.
ما در مرحله واریز اعتبارات ادارات هستیم و به دلیل اینکه میتوانیم روی نحوه هزینه کرد این یک درصد نظارت داشته و نظر اعمال کنیم امیدواریم بتوانیم به بخشی از آن آرمان تجمیع اعتبارات برای هزینه کرد درست برسیم.
*آیا روند فعالیتهای عمرانی و توسعه زیرساختها متناسب با نیاز ورزش استان است؟
پیران:متأسفانه پاسخ به این سؤال منفی است. نبود مدیریت واحد موجب شد در شورای عالی استان این خلأ را مطرح کنیم و این مصوبه را بگیریم که هر دستگاهی اگر برای توسعه زیرساختها هزینه میکند مصوبه شورای عالی توسعه ورزش استان را بگیرد. در حال حاضر سرانه ورزشی استان اردبیل ۶۸ درصد است اما کمترین سرانه استان در مرکز استان است.
این یعنی زیرساختها متناسب با احتیاجات ما توسعهنیافته است.
بهتاج:بهعنوانمثال نماینده رفته از اعتباراتی که جذب کرده سه سالن روستایی احداث کرده است و درحالیکه این سالنها خالی باقیمانده و ما وقتی آقای برادران معاون ورزش را برای بازرسی این سالنها فرستادیم حتی کلید آن را نتوانست پیدا کند.
متأسفانه بسیاری از مسئولان نیامدند از ما احتیاجات ما را بپرسند. نمونه آن باید عرض کنم ما ۷۰ درصد موفق شدیم میزبانی مسابقات آسیایی والیبال را بگیریم. حال سؤال اینجاست که محل اسکان تیمهای خارجی کجا خواهد بود؟
هرچند هتل لاله را پیشنهاد کردیم اما این موضوع مطرح است که آیا فدراسیون مسافت اردبیل و سرعین را میپذیرد یا نه. باید قوانین و مقررات اصلاح شود و در توسعه فضاهای ورزشی بخش خصوصی سرمایهگذاری کند.
سیاهکوهیان: زمانی تب تیم آوردن مطرح بود و حتی به وضعیت اسکان تیمها توجه نمیشد.
*درصورتیکه اردبیل زیرساختها و امکانات لازم برای برگزاری مسابقات بینالمللی را ندارد، چه اصراری برای برگزاری این مسابقات است؟
بهتاج: ما با این سابقه درخشان در ورزش تاکنون یک مورد میزبانی رقابت جهانی را نداریم. در همین شهر خودمان میگویند این به ضعف مدیر برمیگردد که تاکنون نتوانسته یک تیم لیگ پرورش بدهد یا مسابقه جهانی ترتیب دهد. اما مسئله این است که متأسفانه مردم از کمبود امکانات اطلاع کافی ندارند.
بنده به دنبال این هستم که با میزبانی چند مسابقه ضعف زیرساختها نمایان شود تا غفلتی که تاکنون شده را جبران کنیم. اگر چند سال قبل ما میآمدیم مسابقه برگزار میکردیم بسیاری از ضعفها عیان میشد و امروز وضعیت فعلی را نداشتیم.
من راضیام حتی اعتراض مسئولان استانی و کشوری را تحمل کنم اما زیرساختها بهبود یابد تا من یا مدیری که بعد از من در اداره کل حضور خواهد یافت با دست پر بتواند مسابقات بینالمللی برگزار کند.
اینکه ما هنوز در اردبیل لیگ برتر نداریم یک ایراد جدی است و همین تیم شهرداری را هم نمیتوانیم بهدرستی حمایت کنیم.
بهعنوانمثال بنده برای کف سالن رضازاده به بهانه مسابقات آسیایی ۱۰ میلیارد ریال اعتبار از استانداری خواستم که دو میلیارد ریال آن پرداخت شده و در حال اجرا هستیم. اگر این مسابقات نبود این مبلغ را پرداخت نمیکردند.
*ما در حوزه استعدادیابی با ضعفهای عمده مواجه ایم تا جایی که از موضوع کانونهای ورزشی مدارس غافل شدیم و المپیادها هم خروجی چندانی ندارد. آیا میتوان بهصورت پایلوت در استان اردبیل کانونهای ورزشی مدارس را احیا کرد؟
گلشن: درست است. المپیاد ورزشی درون مدرسهای در سال دوم اجرا در مدارس است. از سویی از اردیبهشت ماه امسال بخشنامهای تحت عنوان کانونهای درون و برون ورزشی مدارس مطرح شده و ما به دنبال احیای این کانونها هستیم.
کانونهای درون مدرسهای در مدارس به شناسایی استعدادها میپردازند و کانونهای برون مدرسهای با استفاده از ظرفیت اداره کل از سالنهای ورزشی استفاده کرده و استعدادهای ورزشی دانش آموزان را رصد میکنند.
در ادامه استعدادها به هیئتهای ورزشی سوق پیدا میکنند. این طرح از اول مهرماه امسال اجرا میشود و به نظر میرسد خروجی مثبتی به همراه خواهد داشت.
بهتاج: در برگزاری مسابقات و استعدادیابی با کمبودهای مالی مواجه ایم. برای همین المپیاد زیر ۱۶ سال یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال هزینه کردیم. اگر دستمان خالی نباشد بهمراتب برنامههای گستردهتری میتوان اجرا کرد.
گلشن: متأسفانه اول میگویند برنامهریزی بعد بودجه. درحالیکه بیتوجهی به بودجه موجب میشود برنامه در مرحله اجرا متوقف شود. امیدواریم طرح کانونهای ورزشی بتواند در استعدادیابی موفق عمل کند.
*این نقد به عملکرد هیئتهای ورزشی استان وارد میشود که مدیران هیئتها انتصابهای سیاسی و رابطهای و بیشتر از سوی مسئولان و افرادی که سمت دولتی دارند انجام میشود.
بهتاج:بنده موافق نیستم. این روند قبلاً وجود داشت اما ما جلوی آن را گرفتیم در دو سال گذشته انتخابات بههیچعنوان بر اساس روابط نبوده است. ۴۸ هیئت ورزشی در استان داریم که در همه آنها سیاسیکاری را کنار گذاشتیم. متأسفانه برای رأیگیری رئیس هیئتها ما مرتب آگهی میزنیم نمیآیند. بهعنوانمثال برای اسکی و شنا چند بار آگهی زدیم.
هیئت داشتیم که فقط یک نامزد برای ریاست داشت و بنده اعتراض کردم که این معنی انتخاب را از دست میدهد و هرچند بار دیگر آگهی زدند اما کسی نیامد.
تاج مهر: در برخی مواقع خود افرادی صلاحیتدار از انتخابات استقبال نمیکنند و یک تفکر غالب واهمه وجود دارد که نیایند بهتر است. هرچند بارها این موارد دیده شده و ما درخواست کردیم که بیایند و موردحمایت قرار گیرند اما خود افراد استقبال نکردند.
*یکی از برنامههای اصلی توسعه ورزش همگانی پیادهروی دور دریاچه شورابیل است. به عقیده شما تا چه حد این برنامه توانسته در خانوادهها ورزشکار تربیت کند یا افراد را به ورزش سوق دهد؟
تاج مهر:مصوب شده است هر اداره و نهاد اجرایی در مناسبتهای خود برنامهای با موضوع پیادهروی اجرا کند. به دلیل سهلالوصول بودن و تأثیر آن در استحکام بنیان خانواده این برنامه مورد تأکید است. درواقع ما با همایشهای پیادهروی به دنبال آشنا کردن خانوادهها با مقوله ورزش هستیم و به دنبال این هستیم امکانات موجود ورزش را به خانوادهها بشناسانیم.
بهتاج: نباید تصور شود پیادهروی دور شورابیل باهدف استعدادیابی ورزشی است. یکی از شهروندان که اولین بار آمده بود پیادهروی معتقد بود تا عصر کسل نخواهد بود و از هفته بعد پیادهروی را بهصورت مرتب انجام خواهد داد. ما دنبال تغییر نگاهها به این سمت هستیم.
من این سؤال را مطرح میکنم. مگر ما برای مدرسه فرزندانمان اجباری داریم؟ اما به دلیل اهمیت تحصیل هرگونه تلاشی را برای درس خواندن فرزند خود موردتوجه قرار میدهیم. نگاه به ورزش هم باید همینطور باشد. برای ورزش هم باید احساس نیاز داشته باشیم.
سیاهکوهیان: ما اگر میخواهیم نگاه علمی داشته باشیم باید همین بررسی مورد تأکید شما انجام شود. بهعنوانمثال این برنامههایی که اجرا میکنیم تا چه حد توانسته دیابت را در اردبیل کاهش دهد. یا چربی خون یا ناهنجاریهای حرکتی و جسمی. در همین اردبیل مشکلات گسترده جسمی در دختران ۱۸ الی ۲۴ ساله رصد شده است. برخی نابههنجاریها که به دلیل بیتوجهی به ورزش است در سطح ماکزیمم قرار دارد.
به عقیده بنده اغلب معضلات با نظام ورزش قابلحل است. برای بدن انسانها باید نظام داشته باشیم و با تدوین نظام ورزش بسیاری از مشکلات قابلحل خواهد بود.
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