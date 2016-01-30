فاضل نظری شاعر معاصر در گفتگو با خبرنگار مهر از آماده انتشار شدن دفتر شعر تازه‌ای از خود با عنوان «کتاب» خبر داد و گفت: این مجموعه پنجمین دفتر شعر بنده خواهد بود که شامل ۳۹ غزل با مضامین عاشقانه و عارفانه و اجتماعی است.

وی ادامه داد: این دفتر شعر در ادامه سایر دفاتر شعر من منتشر می‌شود با همان تفاوت‌هایی که تمامی آنها با کارهای قبل از خود داشته‌اند. یعنی شباهت‌های آنها با همدیگر و نیز تفاوت‌هایشان در این دفتر شعر حضور دارد.

نظری در پاسخ به این سوال که چرا نام این دفتر شعر را سابق بر این «خط» عنوان کرده بود نیز گفت: پیش از این قرار بود این دفتر با عنوان خط منتشر شود اما برخی از اشعار آن را تغییر دادم و متناسب با حال و هوای تازه این اشعار و در کنار هم قرار گرفتنشان، عنوان مجموعه نیز تغییر کرد و نام تازه را نیز بر اساس حال و هوای تازه و عمومی این غزل‌ها انتخاب کردم.

وی در ادامه در باره نام تازه این دفتر شعر نیز گفت: کتاب پیش از هر چیز نام معجزه پیامبر عزیزمان است و من با این نام‌گذاری در صدد بودم تا اهمیت این معجزه را یادآوری کرده باشم. از سویی دیگر انتخاب این نام تلاشی است برای نشان دادن اهمیت کتاب و خواندن.

وی تصریح کرد: شعرهایی وجود دارد که باید خوانده شوند و شعرهایی هم هستند که باید دیده شوند. غزل‌های این دفتر شعرم در زمره اشعاری هستند که باید خوانده شوند و پس از قرائت مکتوبش می‌توان درباره آنها صحبت کرد.

این شاعر در ادامه درباره ناشر این مجموعه نیز گفت: ترجیح قلبی من این است که این دفتر شعر را در حوزه هنری و با انتشارات سوره مهر منتشر کنم که هم ناشر موفقی است و حرفه‌ای و هم موفقیت‌های چشمگیری داشته است. با این همه به دلیل رابطه کاری من با حوزه هنری شاید فرصت انتشار دفتر شعر در سوره مهر را به شاعران جوانتر از خودم بدهم.

یادآوری می‌شود سه گانه شعر فاضل نظری که در قالب سه دفتر با عنوان گریه‌های امپراطور، اقلیت و آنها تاکنون بیش از چهل نوبت در انتشارات سوره مهر تجدید چاپ شده است و مجموعه شعر ضد نیز تاکنون ۲۴ نوبت در سوره مهر به چاپ رسیده است.