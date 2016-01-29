رد صلاحیت‌ شدگان در انتخابات به نظر شورای نگهبان احترام بگذارند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی علما در خطبه‌های عبادی - سیاسی جمعه این هفته در کرمانشاه با توصیه همگان به دوری از معصیت اظهار داشت: تمکین به قانون وظیفه همگانی است و افراد رد صلاحیت شده و یا احراز صلاحیت نشده باید به قانون احترام بگذارند.

خطیب جمعه کرمانشاه با تاکید بر تبعیت از قانون، شورای نگهبان را نهاد مورد تایید بنیانگذار کبیر انقلاب دانست و افزود: افراد رد صلاحیت شده در انتخابات می‌توانند در جای دیگر به خدمت بپردانزد چراکه عرصه برای خدمت به مردم فراوان است.

آیت‌الله علما با بیان اینکه افراد واجد شرایط و دارای صلاحیت باید به مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی راه یابند، گفت: باید زمینه برای حضور پرشور مردم در انتخابات و همچنین شور و نشاط سیاسی در جامعه فراهم شود.

امام جمعه کرمانشاه هرگونه اهانت و توهین به شورای نگهبان را نادرست و خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران عنوان و اظهار کرد: رد صلاحیت شدگان به قانون احترام بگذارند و اگر توانی برای خدمت دارند در جای دیگر مشغول شوند و شورای نگهبان را متهم نکنند چراکه شورای محترم نگهبان از تایید یا رد صلاحیت افراد نفعی ندارد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه در ادامه با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری بر ترویج فریضه نماز در جامعه تاکید ویژه کرد و افزود: گرایش به نماز و پایبندی به این فریضه الهی سبب حفظ جامعه از آسیب‌ها و معضلات اجتماعی می‌شود.

امام جمعه کرمانشاه ترویج فریضه نماز از سوی مسئولان را خواستارشد و گفت: خداوند راه رستگاری برای بندگانش فراهم کرده و پایبندی به نماز و واجبات دینی ما را در مسیرعبودیت قرار می‌دهد و امروز نسل جوان باید با تربیت اسلامی رشد کند و به معنویت گرایش یابد.

آیت الله علما در ادامه به اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در تمام ارکان در جهان اشاره کرد و گفت: امروز نیروهای مسلح در آمادگی و هوشیاری کامل به سر می‌برند همچنانکه دلاوران نیروی دریایی عظمت ایران را به آمریکا نشان دادند.

خطیب جمعه کرمانشاه در ادامه خواستار برگزاری هرچه باشکوه‌تر برنامه‌ها و جشن‌های دهه مبارکه فجر شد و گفت: دهه فجر عید انقلاب اسلامی ایران است و باید به عنوان اندوخته گرانبها برای آیندگان محفوظ بماند.

امام جمعه کرمانشاه افزود: امروز ایران قدرت نخست خاورمیانه و پرچمدار اسلام ناب محمدی در منطقه است و به یاری خداوند با حفظ اقتدار در تمام عرصه‌ها در جهان ظاهر می‌شویم.