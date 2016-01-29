به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ عباسعلی مغیثی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه نهاوند ضمن تبریک فرارسیدن سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، گفت: امیدواریم انقلاب اسلامی ایران زمینه‌ای برای ظهور حضرت مهدی(عج) باشد و به برکت ظهور امام زمان طاغوت حاکم بر مسلمانان جهان نابود و حکومتی بر پایه عدل و رضایت خداوند متعال بنا شود.

وی گفت: انسان باید در همه حال به یاد خداوند باشد و اگر لحظه‌ای از یاد او غافل و مرتکب خطا شد بلافاصله توبه کند زیرا توبه نکردن پس از انجام گناه موجب تکرر در انجام آن و تباه شدن می‌شود.

وی در ادامه با بیان اینکه در قران کریم به‌کرات اشاره‌شده که به یهود و نصاری تکیه نکنید زیرا آن‌ها دشمنان اسلام هستند و اگر کسی به آن‌ها تکیه کند به اسلام پشت کرده است، مصداق بارز تکیه‌بر این دو قوم را آل سعود و آل خلیفه دانست و گفت: نتیجه تکیه آن‌ها به دشمنان اسلام و مسلمین وجود کشتارهای بسیار در منطقه و ناآرامی‌های داخلی در همان کشورها است.

وی با بیان اینکه تنها زمانی که اسرائیل طعم تلخ شکست را چشیدند در جنگ با حماس و حزب‌الله بود، گفت: این نتیجه توکل و پیروی از خداوند است.

امام‌جمعه نهاوند با اشاره به اینکه آل سعود و آل خلیفه سالانه تعداد بسیاری قرآن چاپ و عرضه می‌کنند، گفت: آن‌ها با تکیه‌بر آمریکا و اسرائیل باعث ایجاد ناامنی و تفرقه میان مسلمانان جهان شده‌اند و انجام کارهایی همچون چاپ قران یا خادمی حرمین شریفین دلیل بر خوب و مشروع بودن این حکومت‌های ظالم نیست.

وی با بیان اینکه کسانی که از دین حقیقی اسلام جدا و مرتد شوند برای قیامت خود هیچ‌چیز ندارند، عنوان کرد: نصرت و پیروزی جز به خواست و دست خداوند نیست و اگر خداوند ما را یاری کند آمریکا هیچ غلطی نمی‌کند.

حجت‌الاسلام مغیثی با اشاره به رهنمودهای امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری گفت: کسی جایگاه شورای نگهبان و تصمیم آن‌ها را تضعیف و زیر پا بگذارد خائن است.

وی افزود: با رد صلاحیت شدن عده‌ای امروز تمامی هجمه‌ها علیه شورای نگهبان است لذا باید از همان ابتدا قوانینی باشد که افرادی که دارای صلاحیت در تمامی زمینه‌ها هستند ثبت‌نام شوند.

امام‌جمعه نهاوند اظهار داشت: اگر از کاندیداهای مجلس هم افرادی رد صلاحیت شوند جای اعتراض و مورد هجمه قرار دادن شورای نگهبان نیست زیرا فراجناحی عمل می‌کند و خط کش چپ و راست بودن به دست ندارد.

وی در ادامه با اشاره به سخن مقام معظم رهبری گفت: انجام تکلیف الهی و قیام الله مهم‌ترین علت ماندگاری و قوام نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که این مهم مستلزم حضور یکپارچه آحاد مختلف مردم و جامعه در برنامه های است.

وی بابیان روایتی گفت: حضرت علی می‌فرمایند در اکثر جنگ‌ها سپاهیان اسلام ازلحاظ عده و عُده کم‌تر از سپاه دشمن بود ولی آنچه در پایان رقم می‌خورد پیروزی حق بر باطل بود و این نشان از حمایت و همراهی خداوند متعال از حق و حقیقت دارد.

امام‌جمعه نهاوند بابیان اینکه داشتن خلوص، تبعیت، وحدت و همدلی موجب نصرت و پیروزی می‌شود، گفت: همواره قرآن کریم امت اسلام را به همراهی و باهم بودن فرامی‌خواند تا همه یک‌صدا و یکدست در برابر کفر و استکبار بایستند.

وی گفت: مقام معظم رهبری در پیام اخیر خود به مناسبت اجلاس نماز فرمودند که دولت و مردم باید فضا را برای تشویق شدن نسل جوان جامعه برای پاسداشت و اقامه نماز فراهم کنند.

حجت‌الاسلام‌ مغیثی بابیان اینکه اگر مردم و دولتمردان در برپا داشتن نماز جدی باشند بسیاری از ناهنجاری‌ها از بین می‌رود، گفت: ماهانه تعداد بسیار زیادی پرونده قضایی در کشور تشکیل می‌شود که اگر به عمق آن‌ها بپردازیم خواهیم فهمید که آثار ترک نماز در تمامی آن‌ها وجود دارد لذا همان‌طور که می‌گویند پیشگیری بهتر از درمان است باید در این خصوص مردم و مسئولان تجدیدنظر کنند.

وی در خصوص انتخابات پیش رو گفت: امروز همه‌ ملت ایران باید مراقب حضور و نفوذ دشمن در انتخابات پیش رو باشند.

امام‌جمعه نهاوند اظهار داشت: اگر افرادی ناسالم سکان این نظام و انقلاب را به دست بگیرند و به مراکز حساس نفوذ کنند جامعه و کشور را متزلزل می‌کنند و بسیار خطرناک می‌شود.

وی بابیان اینکه اگر فلان مسئول در بخشی کوتاهی می‌کند نباید با انتخابات قهر کنیم، گفت: به هیچ بهانه‌ای نباید با انتخابات و حضور در آن که آبروی نظام است قهر کنیم.

وی در ادامه گفت: نباید به بهانه به نتیجه رسیدن مذاکرات دروازه‌های ورود کالای خارجی به کشور باز شود و وابستگی به وجود آید.

حجت‌الاسلام‌ مغیثی عنوان کرد: اگر کالا و یا ماشینی وارد می‌کنیم علم و صنعت آن را نیز وارد کنیم تا در زمان تحریم نیازی به آن‌ها نداشته باشیم زیرا آن‌ها جز به سود خود تفاهم نامه امضا نمی‌کنند.

وی در ادامه گفت: اینکه در مذاکرات به نتیجه‌هایی رسیده‌ایم حاکی از کنار گذاشتن توان هسته‌ای و دفاعی نیست و همچنان در مسیر توسعه موشکی و دفاعی خود قدم بر خواهیم داشت.

وی در پایان بابیان اینکه دهه فجر فرصتی بسیار مناسب برای ارائه خدمات نظام است، گفت: امروز آینده‌سازان کشور در معرض هجمه‌های دشمن هستند و دشمن سعی بر دروغ خواندن خدمات نظام دارد لذا می‌طلبد مسئولان دانشگاه‌ها و مدارس نسبت به برگزاری مراسمی پیرامون دهه فجر و بیان مسائل مربوطه بیش‌ازپیش کوشا باشند.