سفر نوروزي يك ميليون و 600 هزار مسافر با قطار

به گزارش خبرگزاري مهر ، راه آهن جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد: برنامه هاي نوروزي راه آهن از 25 اسفند ماه جاري شروع و تا 15 فروردين 85 ادامه خواهد يافت.

در برنامه نوروزي امسال قرار است بيش از يك ميليون و 600 هزار مسافر با قطار جابجا شوند كه اين ميزان نسبت به نوروز گذشته 11 درصد افزايش نشان مي دهد.

مديركل سير و حركت راه آهن در اين زمينه گفت: اين ستاد در ايام نوروز به صورت شبانه روز فعال است تا از بروز مشكلات در جابجايي مسافران پيشگيري كند.

غضنفر فولادي افزود: ستاد نوروزي راه آهن در نواحي نيز تشكيل شده و اين ستادها هماهنگي هاي لازم را با ستاد نوروزي مركز و استانها انجام داده اند.

وي تصريح كرد: سعي بر اين است قطارها به طور سالم و به موقع از ايستگاههاي مبدا حركت كنند تا خللي در مسافرت مسافران پيش نيايد.

وي افزود: لوكوموتيو و واگن ذخيره در ايستگاههاي تشكيلاتي مستقر شده اند تا در صورت نياز با استفاده از آنها از تاخير قطارها جلوگيري شود.

مديركل سير و حركت راه آهن گفت: در ايام نوروز سير قطارهاي مسافري در اولويت قرار دارد و پيش بيني شده روزانه حداكثر 85 زوج قطار در شبكه ريلي تردد كنند.