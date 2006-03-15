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۲۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۱:۴۵

/ ستاد نوروزي راه آهن از امروز آغاز به كار كرد /

سفر نوروزي يك ميليون و 600 هزار مسافر با قطار

سفر نوروزي يك ميليون و 600 هزار مسافر با قطار

ستاد نوروزي راه آهن كشور به منظور نظارت بر سير ايمن و به موقع قطارها و پيشگيري از هرگونه مشكلات احتمالي در تعطيلات نوروز ، از امروز 24 اسفند ماه جاري آغاز به كار كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، راه آهن جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد: برنامه هاي نوروزي راه آهن از 25 اسفند ماه جاري شروع و تا 15 فروردين 85 ادامه خواهد يافت.

در برنامه نوروزي امسال قرار است بيش از يك ميليون و 600 هزار مسافر با قطار جابجا شوند كه اين ميزان نسبت به نوروز گذشته 11 درصد افزايش نشان مي دهد.

مديركل سير و حركت راه آهن در اين زمينه گفت: اين ستاد در ايام نوروز به صورت شبانه روز فعال است تا از بروز مشكلات در جابجايي مسافران پيشگيري كند.

غضنفر فولادي افزود: ستاد نوروزي راه آهن در نواحي نيز تشكيل شده و اين ستادها هماهنگي هاي لازم را با ستاد نوروزي مركز و استانها انجام داده اند.

وي تصريح كرد: سعي بر اين است قطارها به طور سالم و به موقع از ايستگاههاي مبدا حركت كنند تا خللي در مسافرت مسافران پيش نيايد.

وي افزود: لوكوموتيو و واگن ذخيره در ايستگاههاي تشكيلاتي مستقر شده اند تا در صورت نياز با استفاده از آنها از تاخير قطارها جلوگيري شود.

مديركل سير و حركت راه آهن گفت: در ايام نوروز سير قطارهاي مسافري در اولويت قرار دارد و پيش بيني شده روزانه حداكثر 85 زوج قطار در شبكه ريلي تردد كنند.

 

کد مطلب 303658

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