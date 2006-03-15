دانشگاه علوم پزشكي گلستان خواستار تأسيس دانشكده داروسازي است / دانشگاه نيازمند كتابخانه مركزي است

دكتر "عبدالله عباسي" در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دانشگاه علوم پزشكي گلستان در راستاي ارتقاء فعاليت هاي آموزشي خود خواسته هاي بسياري را مطرح كرده است كه البته بيشتر اين خواسته ها بر توانمندي هاي دانشگاه استوار است.

وي تأكيد كرد: مكاتبات اداري و رايزني هاي مورد نياز براي تأسيس دوره ها و دانشكده هاي جديد از گذشته آغاز شده بود كه اميدواريم در سفر رئيس جمهور اين امور به تحقق بپيوندد.

معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گلستان همچنين از فراهم شدن زمينه لازم براي راه اندازي دوره كارشناسي ارشد ميكروبيولوژي در اين دانشگاه خبر داد و ياد آور شد: نيروي انساني و تجهيزات لازم براي تأسيس اين رشته فراهم است و مكاتبات اداري آن انجام گرفته است و اميدواريم بتوانيم براي سال تحصيلي آينده در اين رشته پذيرش دانشجو داشته باشيم.

وي افزود: براي تأسيس دوره هاي دستياري نيروي انساني از جمله عضو هيئت علمي و پرسنل مورد نياز، فضاي آموزشي و پتانسيل در حال رشد در دانشگاه علوم پزشكي گلستان فراهم است.

عباسي تصريح كرد: بيمارستان "پنجم آذر" در شهر گرگان در حال حاضر جوابگوي نياز درماني مردم و آموزشي دانشجويان نيست و با توجه به ساخت بيمارستان آموزشي، دانشگاه علوم پزشكي گلستان نيازمند تسريع در ساختن اين بيمارستان و تكميل آن است.

وي نبود كتابخانه مركزي در دانشگاه علوم پزشكي گلستان را يكي از مشكلات بخش آموزش و پژوهش اين دانشگاه دانست و افزود: كتابخانه هاي دانشكده ها به طور جداگانه در دانشگاه وجود دارد و همين امر موجب شده كه تا كتابخانه ها از استاندارد مطلوبي برخوردار نباشد.

استاديار دانشگاه علوم پزشكي گلستان تأكيد كرد: با توجه به گسترش روز افزون منابع اينترنتي، دانشجويان و اعضاي هيئت علمي در حد مطلوبي نمي توانند از اين منابع استفاده كنند كه با ايجاد كتابخانه مركزي اين ضعف برطرف مي شود.

وي در ادامه به ارتقاء آموزشكده پيراپزشكي به دانشكده اشاره و تصريح كرد: مجوز لازم براي اين ارتقاء اخذ شده است، زمين آن را نيز چند سال پيش يك فرد خير به دانشگاه اهداء كرده كه زمينه كافي را براي ارتقاء آموزشكده به دانشكده پيراپزشكي فراهم كرده است.

عباسي با اشاره به مراكز تحقيقاتي موجود در دانشگاه علوم پزشكي گلستان گفت: مراكز تحقيقاتي براي تبديل به مركز تحقيقاتي مصوب نياز به سه سال فعاليت مستمر و مفيد دارند كه با توجه به اين روند سه مركز تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي گلستان به عناوين مركز تحقيقات گوارش، مركز تحقيقات بيماري هاي عفوني و مركز تحقيقات ناهنجاري هاي مادرزادي از دو سال گذشته فعاليت خود را آغاز كرده اند كه اميدواريم به زودي به مراكز تحقيقاتي مصوب تبديل شوند.

به گزارش مهر، دانشگاه علوم پزشكي گلستان از دو دانشكده پرستاري ، مامايي و پزشكي و يك آموزشكده پيراپزشكي و حدود يك هزار و 100 دانشجو تشكيل شده است.