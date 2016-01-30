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۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۸:۲۶

در دی‌ماه سال جاری؛

میانگین دمای اردبیل نسبت به دوره آماری بلندمدت افزایش یافت

میانگین دمای اردبیل نسبت به دوره آماری بلندمدت افزایش یافت

اردبیل – مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: در دی‌ماه سال جاری به نسبت دوره آماری بلندمدت در تمامی مناطق استان شاهد افزایش دما هستیم.

علی دولتی مهر در گفت و گو خبرنگار مهر گفت: میانگین دمای مناطق شمالی استان در دی‌ماه سال جاری برابر شش درجه سانتی‌گراد است که به نسبت مدت مشابه سال گذشته تغییر نداشته اما در مقایسه با دوره آماری بلندمدت دو درجه سانتی‌گراد افزایش‌یافته است.

وی افزود: در تحلیل وضعیت مناطق مرکزی نیز میانگین دما در دی‌ماه امسال سه درجه سانتی گراد است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته و دوره آماری بلندمدت یک و چهار درجه افزایش را نشان می‌دهد.

مدیرکل هواشناسی استان میانگین دمای مناطق جنوبی استان را در دی‌ماه امسال یک درجه سانتی‌گراد عنوان و اضافه کرد: این رقم نیز به نسبت سال گذشته تغییر ندارد اما در دوره آماری بلندمدت سه درجه افزایش مشاهده می‌شود.

وی در خصوص وضعیت میانگین دمایی ایستگاه‌های مختلف استان در دی‌ماه امسال ادامه داد: میانگین دما در نیر ۲.۴، در نمین ۳.۲، در کوثر ۲.۱، در گرمی ۷.۲، در بیله سوار ۶.۸، در فرودگاه ۲.۸، در سرعین دو، در مشگین شهر ۴.۲، در خلخال منفی ۰.۵، در پارس آباد ۴.۸ و در اردبیل ۳.۴ به ثبت رسیده است.

دولتی مهر تأکید کرد: بر این اساس گرمی گرم‌ترین و خلخال خنک‌ترین ایستگاه هواشناسی اردبیل در دی‌ماه امسال است.

کد مطلب 3036614
محمد میرزایی ناطق

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