مذاکرات صلح سوریه در ژنو؛ شاید وقتی دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، هیأت نمایندگان دولت سوریه به ریاست «بشار الجعفری» نماینده این کشور در سازمان ملل امروز جمعه وارد ژنو شد.

این در حالی است که المیادین به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرده است: به احتمال زیاد مذاکرات غیرمستقیم میان دولت سوریه و مخالفان طی دو یا سه روز آینده برگزار خواهد شد.

از سوی دیگر، یکی از اعضای ائتلاف موسوم به معارضان سوری در آخرین اظهارنظر پیرامون حضور یا عدم حضور خود در نشست صلح سوریه گفته است: هیچ هیأتی را به نمایندگی از خود برای شرکت در مذاکرات صلح به ژنو اعزام نکرده و نخواهیم کرد.

این در حالی است که وزارت خارجه روسیه ساعاتی قبل حضور حداکثری مخالفان سوری در مذاکرات صلح ژنو را خواستار شده بود.

پیش از این اعلام شده بود که مذاکرات صلح سوریه در ژنو امروز جمعه برگزار می شود و این در حالی است که در هفته های گذشته اصرار عربستان بر حضور یکی از گروه های تروریستی در این نشست و مخالفت دولت سوریه با آن موجب شده بود تا تردیدهایی در مورد برگزاری این نشست وجود داشته باشد.

از سوی دیگر مخالفت عربستان و ترکیه با حضور گروه های کرد سوری در نشست ژنو و اصرار روسیه برای حضور آنها بر تردیدهای موجود در مورد برگزار شدن و یا نشدن این نشست افزوده بود.

به نظر می رسد که روسیه و ترکیه از یک سو و عربستان از سوی دیگر این نشست را به عنوان میدانی برای تصفیه حساب های شخصی انتخاب کرده اند.

روابط روسیه و ترکیه که از اواخر سال گذشته میلادی به دلیل اقدام آنکارا در هدف قرار دادن جنگنده روسی تیره شده بود همچنان پرتنش است و مقامات هر دو کشور هنوز به جنگ لفظی با یکدیگر مشغول هستند.

از سوی دیگر عربستان که در سوریه تمامی هزینه های پنج سال گذشته خود را از دست رفته می بیند اختلافات خود با ایران را بهانه کرده تا مذاکرات صلح سوریه را از مسیر اصلی خود خارج کند.

در این میان البته گروه های دست آموز عربستان نیز برای خود داستان جداگانه ای دارند. برای مثال در جدیدترین تحولات مربوط به این گروه ها «کمیته عالی مذاکرات»، یکی از گروه‌های اصلی مخالف حکومت سوریه اعلام کرده که در این مذاکرات شرکت نمی‌کند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، «کمیته عالی مذاکرات» اعلام کرده است تا زمانی که توافقی بر سر کمک‌های بشردوستانه به شهرهای تحت محاصره به دست نیاید، در مذاکرات صلح شرکت نخواهد کرد.

طبق این گزارش، مذاکرات اخیر بین نمایندگان دولت و مخالفان می‌تواند مهم‌ترین تلاش در دو سال اخیر برای پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه باشد و به جنگی پایان دهد که تاکنون بیش از ۲۶۰ هزار کشته و میلیون‌ها آواره به جای گذاشته است.

استفان دی میستورا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در یک پیام ویدیویی به مردم سوریه گفته است: مذاکرات ژنو شاید آخرین فرصت برای برقراری صلح در این کشور باشد.

استفان دی میستورا گفته است: اکنون زمان آن است که صدای همه کسانی که در این مذاکرات شرکت می‌کنند را بشنویم که می‌گویند، این مذاکرات فرصتی است که نباید از دست داد.

نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه با اشاره به مذاکرات گذشته که با بن بست مواجه شدند، تصریح کرده است که مذاکرات ژنو نمی‌تواند شکست بخورد.

سخنگوی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه نیز روز پنجشنبه گفته است که مذاکرات صلح سوریه در ژنو به تعویق نخواهد افتاد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیپلمات‌های غربی مخالفان حکومت بشار اسد را برای شرکت در مذاکرات تحت فشار گذاشته‌اند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب یک قطعنامه در مورد جنگ داخلی سوریه ماه ژانویه را به عنوان زمان آغاز مذاکرات بین مخالفان و نمایندگان حکومت سوریه تعیین کرده است. در‌‌ همان قطعنامه چارچوب کلی روند انتقال قدرت، تشکیل یک حکومت جدید و تدوین قانون اساسی جدید برای سوریه در نظر گرفته شده است.