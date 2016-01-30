«پُست مدرنیسم و ...»

شاپور جورکش که همراه با گروه ترجمه‌ شیراز برگردان فارسی کتاب «پسامدرنیسم» را انجام دادند در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: کتاب «پسامدرنیسم» دربرگیرنده‌ مجموعه‌ ای مقاله در تبیین نسبت پسامدرنیسم با حوزه‌های گوناگون هنر و خلاقیت است که سال ۲۰۰۷ در زبان انگلیسی انتشار پیدا کرده است.

این مترجم و شاعر با اشاره به اینکه کتاب «پسامدرنیسم» به مسائلی چون «پسامدرنیسم و ادبیات»، «پسامدرنیسم و سینما»، «پسامدرنیسم و فلسفه» و «پسامدرنیسم و حقوق» می‌پردازد عنوان کرد: ترجمه‌ این کتاب توسط اعضای گروه ترجمه‌ شیراز انجام ‌می‌شود که رضا پرهیزگار، علی معصومی، ناهید سلامی، مرتضا ترسلی، پتروس صمیم و گلناز دواتگر از اعضای آن هستند.

وی ادامه داد: ‌مقاله‌های این کتاب، حاصل «پسااندیشیِ» ۱۰ نفر از سران پسامدرن به پرسش‌هایی درباره‌ زندگی هر روزه‌ ما به روش پسامدرن است.

جورکش افزود: همچنان که در اخترشناسی می‌گفتند برای سر در آوردن از رنگ فریبنده‌ی ستارگان کمرنگ بهتر است به جای نگاه کردن به خود آن‌ها به پیرامون‌شان نگاه کرد، پسامدرنیسم که از درهم‌آمیزی نگاه‌های اریب برخاسته، هم در بررسی اموری نسبتأ بی‌ربط مثل جنگ، روسپی‌گری یا سیرک، به جای نگریستن به خود موضوع به پیرامون آن نگاه می‌کند و هم در حوزه‌های دیگر پسامدرن مثل هنر، ادبیات، فضا، اجرا، فیلم، فلسفه… به پرسش‌هایی دامن می‌زند.

سربرست گروه ترجمه شیراز با بیان اینکه بخشی از نو بودن مقاله‌های این کتاب مدیونِ شیوه‌ جدید درک حقوق و قانون است که قانون در نتیجه‌ی پرسش پسامدرنیسم به آن‌ها تن در داده و پرسش دادگری را به شکلی نو برای دیگر حوزه‌های پسامدرن ناگزیر می‌کند، اشاره کرد: در عرصه‌ معنویت، الاهیون در برابر تسخیرشدن سکولاریسم به دست چیزی مانند و در عین حال ناهمانند مذهب، چه واکنشی نشان داده‌اند؟ در این حالت ویژه و شاخصِ «پسا»ی پسامدرن، و این حالت «پسااندیشیدنی» این گونه‌ معنویت چیست که هم از پس دین می‌آید و هم بر دین بودن خود پا می‌فشارد؟

وی یادآور شد: این دفتر آن داستان‌های پیشین درباره‌ی فلسفه و ادبیات را به روایت‌هایی نوتر بازگو می‌کند و داستان‌های ناگفته‌ای درباره‌ عرصه‌های دوردست مثل پسامدرنیسم و اخلاق، فضا، اجرا، فناوری و … تأثیر آن در دل ‌مشغولی‌های هر روزی ما ساز می‌کند.

جورکش پیش‌تر در حوزه‌ پست‌مدرنیسم، کتاب «دموکراسی و هنر»، مجموعه‌ی ۱۷ مقاله‌ بلند از سران پست‌مدرنیسم، را ترجمه و منتشر کرده است. این مقاله‌ها در سمیناری در آمریکا ارائه شده و به‌ بررسی این موضوع می‌پردازند که آیا هنر با دموکراسی ارتباط مستقیم دارد یا خیر. «دموکراسی و هنر» در زمینه‌های مختلف هنری چون معماری، نمایشنامه‌نویسی، شعر، داستان و حتا تلویزیون به ‌بررسی سازگاری نخبه‌گرایی هنر با عام‌گرایی و دموکراسی می‌پرازد.

کتاب‌های «بحران سوئز»، «نفت و سیاست در خلیج‌ فارس»، «ادوارد هفتم و دربار یهودی او»، «نظریه‌ی ادبی» (از افلاطون تا بارت) و «نظریه‌ی تاریخ» از جمله ترجمه‌های منتشرشده‌ این گروه است.

کتاب «پست مدرنیسم و ...» که گردآوری و تالیف آن را «استیون کانر» برعهده داشته به قیمت ۲۰هزار تومان توسط نشرچشمه منتشر شده است.