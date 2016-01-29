ثبت ۲۳۰۰ اثر تاریخی لرستان/ ۶۵ مجوز ایجاد تأسیسات گردشگری صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سلیمانی بعداز ظهر جمعه در مراسم کلنگ زنی هتل پنج ستاره کیو به وجود بیش از پنج هزار اثر تاریخی و گردشگری و ۱۲ هزار شیء تاریخی در لرستان اشاره کرد و اظهار داشت: تا کنون بیش از دو هزار و ۳۰۰ اثر تاریخی و گردشگری لرستان ثبت کشوری شده است.

وی افزود: وجود ۹۳ پل تاریخی در لرستان موجب شده است لرستان به عنوان پایتخت پل های تاریخی در کشور معرفی شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان به ایجاد اماکن گردشگری جدیدی برای جذب گردشگر در لرستان اشاره کرد و بیان داشت: در اطراف پل شکسته خرم آباد مجموعه «پارک شاپوری» یا به عبارتی «پارک مینیاتوری» که شش پل مهم و چهار اثر تاریخی استان را در بر دارد در آینده نزدیک ساخته خواهد شد و عملیات اجرایی آن در حال انجام است.

سلیمانی ساخت هتل پنج ستاره کیو به دلیل همجواری با پارک کیو خرم آباد را فرصتی مناسب برای جذب گردشگر خواند و گفت: به علت نبود زیرساخت های مناسب در استان و وجود طرح های راکد در آن سهم لرستان از گردشگری ناچیز بوده که با ایجاد این زیرساخت ها طی دو سال اخیر می توان امیدوار بود سهم لرستان از صنعت گردشگری افزایش یابد.

وی عنوان کرد: طی دو سال اخیر در لرستان مشوق هایی در بحث واگذاری زمین به صورت رایگان به سرمایه گذاران بخش خصوصی ایجاد شده و معافیت سرمایه گذاران از پرداخت عوارض باعث جذب سرمایه گذاری در لرستان شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان از برقراری پرواز قشم - خرم آباد تا پایان امسال خبر داد و گفت: مسئولان قول برقراری این پرواز را تا یکم اسفند امسال داده اند که اگر این امر محقق شود در تبادل گردشگر از استان های ساحلی به لرستان موثر خواهد بود.

سلیمانی بر لزوم معرفی لرستان به عنوان یک منطقه گردشگری نمونه در کشور تاکید کرد و اظهار داشت: برای ایام عید تیزرهای تبلیغاتی در زمینه معرفی جاذبه های گردشگری لرستان در شبکه های مختلف از جمله شبکه جام جم پخش خواهد شد که از این طریق ظرفیت های استان به سایر استان ها و حتی کشورهای دیگر معرفی می شود.

وی با بیان اینکه طی دو سال اخیر میل گردشگران جهان برای سفر به ایران سه برابر رشد داشته است عنوان کرد: متوسط جهانی این بحث چهار درصد بوده که ایران ۱۲ درصد در این زمینه رشد داشته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان به انعقاد قراردادهای گردشگری ایران با سایر کشورها اشاره کرد و یادآور شد: در حوزه گردشگری قراردادهای خوبی بین ایران با موزه های مختلف پاریس و روم منعقد شده که از این طریق تبادل گردشگر نیز اتفاق خواهد افتاد.

سلیمانی از صدور ۶۵ مجوز ایجاد تاسیسات گردشگری در لرستان خبر داد و افزود: در حال حاضر ۲۴ دفتر خدماتی، مسافرتی و گردشگری در لرستان مشغول فعالیت هستند.

وی به وجود ۱۰۰ رشته صنایع دستی در لرستان اشاره کرد و گفت: از این تعداد ۴۹ مورد صنایع دستی متعلق به استان لرستان است.