جمعیت فعال زنجان ۴۱۰ هزار نفر است

محمدرضا یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر جمعیت فعال استان زنجان را ۴۱۰ هزار نفر عنوان کرد و افزود: سهم بخش دولتی در حوزه اشتغال استان ۶۸ هزار نفر است که در حدود ۱۸.۷ درصد جمعیت شاغلان را به خود اختصاص داده و این در حالی است که سالانه تا سههزار نفر ظرفیت جذب در بخشهای عمومی دولتی داریم.
معاون اشتغال اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان شاغلان بخش دولتی در زنجان را دو هزار و ۵۰۰ نفر اعلام کرد.
یوسفی بیشترین نرخ اشتغال در استان زنجان را در بخش صنعت دانست و افزود: در این میان صنعت ۴۲ درصد و ۳۷ درصد اشتغال در بخش خدمات و مابقی در بخش کشاورزی است.
معاون اشتغال اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی زنجان به بحث توسعه کارآفرینی در استان نیز اشاره داشت و گفت: فرهنگ قالب در جامعه فرهنگ پشت میزی است و بیشتر جوانان میخواهند که در سازمانهای دولتی و عمومی مشغول شوند.
یوسفی بابیان اینکه تغییر رویکرد فرهنگ پشت میزی و تمایل در مشاغل دولتی باید عوض شود، افزود: انجام کار فرهنگی باعث توسعه کارآفرینی میشود.
وی افزود: باید تمایل به مشاغل دولتی عوض شود و باید فرهنگ کارآفرینی را توسعه بدهیم و از تمام ظرفیتها برای تحقق این امر مهم استفاده کنیم.
معاون اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان با تأکید بر اینکه اشتغال تنها وظیفه دولت نیست، افزود: قوای سه گانه هرکدام به نحوی در بحث اشتغال مهم هستند، چرا که قوه قضائیه در بحث برقراری امنیت میتواند موثر واقع شود چرا که تأمین امنیت ورود و جذب سرمایهگذار را فراهم میکند.
یوسفی ابراز کرد: اگر امنیت نباشد توسعه وجود ندارد و اشتغال هم محقق نمیشود.
وی بابیان اینکه دولت باید بسترهای لازم برای سرمایه گذاری را فراهم کند، افزود: در این قوه مقننه نیز باید قوانین دستوپا گیر را اصلاح کند.
معاون اشتغال اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان یادآور شد: باید مهارتآموزی در جامعه تقویت شود و جوانان به مهارتآموزی تشویق شوند.
یوسفی بابیان اینکه آموزشوپرورش اولین مکان در ترویج مهارتآموزی است، افزود: باید از مقاطع دبستان مهارتآموزی در بین دانش آموزان ترویج داده شود و بعد به دانشگاهها کشیده شود.
وی افزود: دفاتر توسعه کارآفرینی در آموزشوپرورش و دانشگاهها را راهاندازی خواهیم کرد و در این میان این مرکز در دانشگاه آزاد ابهر و در دانشگاه آزاد زنجان افتتاحشده است.
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