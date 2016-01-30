تهران ۵ هزار اتوبوس کم دارد/ بخش خصوصی وارد شود

نعمت الله ترکی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری نشست بخش خصوصی با سازمان اتوبوسرانی شهرداری تهران خبر داد و گفت: یکی از مشکلات استان تهران و به ویژه پایتخت موضوع حمل و نقل عمومی است که پس از بررسی ها مشخص شد که تنها شهر تهران به ۵ هزار اتوبوس نیاز دارد. در این خصوص آقای سنندجی رئیس سازمان اتوبوسرانی اعلام کرد که سازمان اتوبوسرانی اعتبار لازم برای تامین این تعداد اتوبوس را ندارد.

وی افزود: در این خصوص شهرداری برای ورود بخش خصوصی به بحث سرمایه گذاری در ناوگان اتوبوسرانی استقبال کرد و همین موجب شد تا جلسه ای مشترک با بخش خصوصی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شود.

ترکی اظهار داشت: درخواست سازمان مدیریت تهران این است که بخش خصوصی به غیر از شهر تهران در سایر شهرهای استان تهران هم وارد شود. البته در موضوع شهر تهران بخش خصوصی از اتوبوسرانی تضمین بازپرداخت خواست که قرار شد بررسی های لازم انجام شده تا در جلسه بعد به نتیجه نهایی برسیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با بیان اینکه در سالهای ۹۴ و ۹۵ بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای حمل و نقل عمومی و بین شهری در استان تهران و اسلامشهر اختصاص داده شده است گفت: دولت می تواند به عنوان ناظر در رشد و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی عمل کند و سرمایه گذاران هم به عنوان بخش خصوصی وارد عرصه شوند.