۴ میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب آب وارد سد تهم زنجان شد

امیر حمیدنیا در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه در سال جاری چهار میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب آب وارد سد تهم زنجان شده است، اظهار کرد: این امرنسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

حمید نیا تأکید کرد: در این میان ورودی آب در سد آب‌بر تغییری نداشته و ورودی آب در سد کینه ورس نسبت به درازمدت کاهش داشته است.

وی افزود: در این میان ورودی آب در تمام سدهای استان زنجان نسبت به درازمدت کاهش نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان زنجان تصریح کرد: حجم مخزن سد تالوار ۵۰۰ میلیون مترمکعب آب دارد و در دو سال اخیر ۳۰ میلیون مترمکعب توانستیم ذخیره کنیم و سد تهم نسبت به سال گذشته ۹ درصد حجم مخزن کاهش داشته است.

حمید نیا خواستار صرفه‌جویی در مصرف آب توسط مردم زنجان شد و تأکید کرد: زنجان جزو ۱۳ استان دارای بحراب در کشور است پس باید به الگوی مصرف درست برسیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان زنجان، بابیان این که ۹۰ درصد آب در بخش کشاورزی استفاده می‌شود، گفت: باید کشاورزان در مصرف آب مدیریت لازم را داشته باشند و از روش‌های نوین برای آبیاری استفاده کنند.

حمیدنیا گفت: از ۹ هزار و ۲۳۵ حلقه چاه کشاورزی مجاز حدود پنج هزار حلقه برقی است که باید به کنتور هوشمند مجهز شوند.

وی افزود: در بخش تحویل حجمی آب زیرزمینی در حال حاضر تعداد هزار و ۸۰ حلقه چاه کشاورزی مجهز به کنتور هوشمند آب و برق و ۸۵ حلقه چاه صنعتی به کنتور حجمی باقابلیت قرائت از راه دور مجهز شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان زنجان با بیان اینکه برای تعداد ۹۴۵ دستگاه کنتور تأمین اعتبارشده و در اختیار مشترکان قرارگرفته است، گفت: در این راستا ۱۳۵ دستگاه کنتور دیگر در سال گذشته بر روی چاه‌های کشاورزی نصب‌شده است.

حمیدنیا تأکید کرد: از ۹ هزار و ۲۳۵ حلقه چاه کشاورزی مجاز حدود پنج هزار حلقه برقی است که باید به کنتور هوشمند مجهز شوند که تا پایان سال جاری یک هزار حلقه هوشمند می‌شود.

وی افزود: بیش از ۸۵ درصد آب موردنیاز کشاورزی استان زنجان از منابع آب زیرزمینی تأمین می‌شود بنابراین باید در مصرف بهینه آب مدیریت لازم در دستور کار قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان زنجان به برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی که پیامدهایی را به دنبال دارد نیز اشاره کرد و گفت: تخلیه منابع آب زیرزمینی و کاهش کیفیت آب، نشست زمین، ایجاد فرو چاله‌ها و نابودی آبخوان‌ها، شور شدن آب چاه‌ها و از بین رفتن درختانو محیط زیست از پیامدهای برداشت بی‌رویه از آب زیرزمینی است.

حمید نیا افزود: ۸۹.۴۳ صدم درصد مصرف آب استان زنجان در بخش کشاورزی است که باید کشاورزان نسبت به آبیاری مزارع خود از روشهای نوین استفاده کنند.