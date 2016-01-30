مرکزرشد هرمزگان درکیش تاسیس می شود/آغازمطالعات کوهورت درهرمز وکنگ

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شکاری در دومین نشست مدیران دانشگاه های علوم پزشکی قطب پنج کشور که در بندرعباس برگزار شد، با اشاره به فعالیتهای پژوهشی دانشگاه بیان داشت: در بحث شرکت های دانش بنیان ، مقالات ایندکس شده ، پروژه های تحقیقاتی که منجر به پتنت شده است ، رشد ۲۰ درصدی اختراعات و ۷ طرح که منجر به اختراع شده است، رشد ۱۰۶ درصدی انتشار کتب ، افزایش ۸۰۰ درصدی فن بازار های حضور یافته به موفقیت های خوبی دست یافته ایم.

قائم مقام وزیر بهداشت در استان از افزایش تعداد مراکز تحقیقاتی از سه مرکز در سال ۸۸ به ۱۸ مرکز در سال جاری خبر داد و ابراز کرد : مرکز رشد وابسته به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با ۲۱ شرکت دانش بنیان فعالیت علمی و تحقیقاتی خود را ارائه می کند .

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ابرازداشت: نشست روسای دانشگاههای قطب کلان ۵ کشور در پایان با مصوباتی از جمله تاسیس مرکز تحقیقات بیماریهای بازپدید و نوپدید و مالاریا در استان هرمزگان، تاسیس و راه اندازی مرکز رشد هرمزگان در جزیره کیش، راههای همکاری بین دانشگاههای علوم پزشکی بوشهر و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در خصوص استفاده از ذخائر زیست دریایی که استفاده خوبی از بحث بیولوژی دریا داشته باشند، ایجاد شبکه آزمایشگاههای تحقیقاتی مرکزی کلان قطب ۵ ، راه اندازی برنامه های آینده نگر تحقیقاتی " مطالعات کوهورت" شهر بندرکنگ با توجه به اشتراکات اقلیمی و نژادی در قطب پنج بود نیز همراه بود.

وی در ادامه عنوان کرد : پروژه کوهورت بندرکنک با تکیه بر مطالعات تحقیقاتی و سلامت نگر بر روی بیماریهای فشار خون ، قلب و عروق و دیابت در شهر کنک است ؛ همچنین پروژه جزیره سالم هرمز یکی دیگر از مطالعات کوهورت استان هرمزگان مصوب شده است.