زنجان جزو ۵ استان برتر کشور در حوزه صنعت نساجی است

ناصر فغفوری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت بسیار مناسب اشتغال در صنعت نساجی استان زنجان اشاره کرد و افزود: در حوزه صنعت ۳۷ هزار نفر مشغول به کار هستند که ۳۰ درصد آن مربوط به بخش صنعت نساجی است.

وی با اعلام اینکه زنجان جزو ۵ استان برتر است که در حوزه صنعت نساجی فعالیت می‌کند، گفت: این استانجایگاه بسیار قوی در صنعت نساجی دارد.

وی اظهار داشت: این استان در بحث ریسندگی، رنگرزی و بافندگی جایگاه بسیار قوی دارد و تنها در دوزندگی مشکلاتی بود که این مشکل هم رفع شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: بزرگ‌ترین حسن صنعت نساجی این است که در این زمینه ۱۰ سرمایه‌گذار در کشور فعال باشد، شش سرمایه‌گذار در استان زنجان مستقر هستند.

فغفوری با ابراز خرسندی از وضعیت رو به بهبود صنعت نساجی استان زنجان طی سه سال اخیر، گفت: برق و الکترونیک و صنایع معدنی و نساجی و صنایع غذایی و شیمیایی از اولویت‌های مهم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان است.

وی افزود: صنعت نساجی در استان زنجان کمترین مشکل نسبت به واحدهای مشابه خود در استان‌های دیگر را دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با تأکید بر اشتغالزا بودن صنعت نساجی، یادآور شد: صنعت نساجی استان ظرفیت مناسبی برای توسعه دارد و توانسته در این زمینه دستاوردهای خوبی داشته باشد.