در صورت شکست مذاکرات صلح، کشور فلسطین را به رسمیت خواهیم شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری نووستی، فابیوس افزود: فرانسه طی هفته های آینده آمادگی برای برگزاری کنفرانس بین المللی در مورد مسئله فلسطین را بررسی خواهد کرد.

وزیر خارجه فرانسه یادآور شد: در این کنفرانس علاوه بر طرف های نزاع، شرکای اصلی از جمله آمریکایی ها، اروپایی ها و نمایندگانی از کشورهای عربی جهت ایجاد ساز و کاری برای حل مسئله راه حل دو کشور حضور خواهند داشت.

این مقام فرانسوی تصریح کرد: فرانسه به عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، مسئولیت ادامه تلاش ها برای حل و فصل نزاع فلسطینی – اسراییلی را بر عهده خواهد گرفت.