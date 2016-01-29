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۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۰:۴۶

وزیر خارجه فرانسه:

در صورت شکست مذاکرات صلح، کشور فلسطین را به رسمیت خواهیم شناخت

در صورت شکست مذاکرات صلح، کشور فلسطین را به رسمیت خواهیم شناخت

لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه تاکید کرد در صورتی که طرح جدید فرانسه در مورد حل و فصل نزاع فلسطینی – اسراییلی با شکست مواجه شود، پاریس کشور مستقل فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری نووستی، فابیوس افزود: فرانسه طی هفته های آینده آمادگی برای برگزاری کنفرانس بین المللی در مورد مسئله فلسطین را بررسی خواهد کرد.

وزیر خارجه فرانسه یادآور شد: در این کنفرانس علاوه بر طرف های نزاع، شرکای اصلی از جمله آمریکایی ها، اروپایی ها و نمایندگانی از کشورهای عربی جهت ایجاد ساز و کاری برای حل مسئله راه حل دو کشور حضور خواهند داشت.

این مقام فرانسوی تصریح کرد: فرانسه به عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، مسئولیت ادامه تلاش ها برای حل و فصل نزاع فلسطینی – اسراییلی را بر عهده خواهد گرفت.

کد مطلب 3036700

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