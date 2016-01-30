خوردن شیر مادر از مرگ سالانه ۸۰۰ هزار کودک جلوگیری می کند

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته محققان دانشگاه فدرا پلوتاس برزیل، میزان کاهش مرگ و میر ناشی از تعذیه کودک با شیر مادر معادل ۱۳ درصد تمام مرگ و میرهای نوزادان کمتر از دو سال است.

به گفته ورنر شولتینک، مدیر تغذیه یونیسف، «سرمایه گذاری در بخش تغذیه با شیر مادر تاثیر قابل توجهی بر سلامت زنان و کودکان و همچنین بر اقتصاد کشورهای غنی و فقیر دارد.»

طبق گزارش اخیر یونیسف، تغذیه با شیر مادر اساس و بنیاد بقاء، سلامت، رشد و نمو کودک بوده و در آینده موفق تر او نقش دارد.»

طبق مطالعه محققان، تغذیه با شیر مادر نجات بخش زندگی نوزادان است، چراکه موجب کاهش نرخ و مرگ میر نوزادان و بیماری های روده ایی در آنها می شود.

همچنین در این گزارش تاکید شده است که فواید اقتصادی تغذیه با شیر مادر قابل توجه است و بر دولت ها تاکید دارد که با سیاست هایی نظیر مرخصی ۱۴ ماهه زایمان، از مادران حمایت کنند.

یافته ها نشان می دهد از هر ۵ کودک در کشورهای با درآمد بالا، تنها یک نوزاد به مدت ۱۲ ماه با شیر مادر تغذیه می شود. در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط از هر سه کودک فقط یک کودک در شش ماهه اول با شیر مادر تغذیه می شود.

این موضوع بدین معناست که میلیون ها زن و کودک از مزایای کامل تغذیه با شیر بهره مند نمی شوند.

محققان در تحلیل مفصل جهانی دریافته اند که تغذیه با شیر مادر ریسک مرگ ناگهانی نوزاد را در کشورهای با درآمد بالا تا بیش از یک سوم کاهش می دهد.

همچنین تغذیه با شیر مادر موجب افزایش هوش کودک شده و از آنها در مقابل چاقی و دیابت در سال های بعدی زندگی حمایت می کند. در بین مادران هم شیر دادن طولانی مدت موجب کاهش ریسک ابتلا به سرطان سینه و تخمدان می شود.