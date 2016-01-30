دستور رئیس بنیاد شهید برای تدوین و تصویب سند راهبردی فرهنگ ایثار

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محد علی شهیدی در جمع معاونین و نمایندگان وزارتخانه ها گفت: حفظ فرهنگ ایثار و شهادت خواست مقام معظم رهبری است و دبیرخانه شورای عالی فرهنگ ایثار و شهادت باید گزارش عملکرد دستگاهها را به تفکیک در مورد فرهنگ ایثار و شهادت برای تقدیم به مقام معظم رهبری و سران سه قوه تدوین کند.

معاون رئیس جمهور با اشاره به ابلاغ رییس جمهور و مصوبه شورای هماهنگی و نظارت گفت: دستگاههای عضو با ارائه شرح وظایف و چشم انداز خود طبق سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه ایثار و شهادت، سند راهبردی فرهنگ ایثار و شهادت را برای تصویب در شورای عالی فرهنگ ایثار و شهادت آماده می کنند.

شهیدی با تقدیر از رسانه ها به خصوص صدا و سیما در حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تصریح کرد: باید ضمن بررسی عملکرد تمامی دستگاهها در حوزه ایثار و شهادت، آنها را رتبه بندی و از سازمان ها و وزارتخانه های برتر تقدیر کنیم.

گفتنی است در این جلسه که حجت الاسلام و المسلمین فقیهی معاون شورای عالی فرهنگ ایثار و شهادت و ۲۲ معاون و نماینده تام الاختیار وزارتخانه ها و سازمان ها حضور داشتند، اعضا ضمن گزارش اجمالی از روند تدوین فعالیتهای انجام شده در سال جاری، آئین نامه برگزاری شوراهای استانی فرهنگ ایثار و شهادت را تصویب کردند.