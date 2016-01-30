افزایش خطر ابتلا به دیابت در زنانی که بی خوابی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه هاروارد در آخرین مطالعات خود دریافتند زنانی که دارای مشکلات مزمن در زمان خواب هستند در معرض خطر ابتلا به دیابت نوع۲ قرار دارند.

به گفته این محققان، مشکلاتی نظیر دیر به خواب رفتن، خواب کمتر از ۶ ساعت، خروپف مکرر، آپنه خواب یا شیفت های کاری چرخشی موجب بروز افزایش ریسک دیابت نوع۲ می شود.

آنها دریافتند زنانی که همیشه یا در اکثر مواقع برای به خواب رفتن یا داشتن یک خواب مداوم با شکل روبرو هستند، ۴۵ درصد بیشتر در معرض ابتلا به دیابت نوع۲ قرار دارند.

به گفته این محققان، زنانی که با بیش از چهار مشکل در خواب مواجه هستند، چهار برابر بیشتر در معرض ابتلا به دیابت نوع۲ قرار دارند.

دکتر ژول زانزین، مدیر مرکز دیابت مونتفیور نیویورک، در این باره می گوید: «خواب مختل می تواند موجب افزایش ابتلا به دیابت نوع۲ شود چراکه مشکلات خواب با اختلال در ترشح هورمون های بدن همراه است.»

وی در ادامه می افزاید: «خوب نخوابیدن بر ریتم شبانه روزی بدن که از طریق هورمون ها تنظیم می شود تاثیر می گذارد. این هورمون ها نقش مهمی در متابولیسم و کنترل قند خون ایفاء می کنند. از اینرو تعجب آور نیست بگوییم که اختلالات خواب با چاقی و دیابت مرتبط است.»