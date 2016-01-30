افزایش «اختلال روانی» در بین جوانان سیگاری

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشکده پزشکی دانشگاه کلمبیا آمریکا با مطالعه داده های مربوط به ۲۵ هزار نفر که در دهه های ۱۹۴۰، ۱۹۵۰، ۱۹۶۰، ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به دنیا آمده بودند دریافتند سیگاری های وابسته به نیکوتین که از دهه ۱۹۸۰ شروع به سیگار کشیدن کرده بودند بیشتر دارای شرایط روحی - روانی هستند.

مشکلات روحی - روانی آنها عمدتاً شامل اختلال بیش فعالی، اختلال دوقطبی یا اختلال شخصیت ضداجتماعی بود.

اردشیر طلعتی، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «مطالعه ما اثبات می کند که افراد سیگاری جدید بیشتر مستعد ابتلا به اختلال های روحی - روانی و اختلال های ناشی از مصرف مواد مخدر هستند.»

طبق یافته های این محققان، در عصر جدید باید در زمینه ترک سیگار بر مشکلات مربوط به سلامت روانی هم توجه شود. در روند درمان ترک سیگار هم دوری از نیکوتین و هم توجه بر شرایط سلامت روانی فرد باید مدنظر قرار گیرد.

محققان عنوان می کنند در مطالعات بعدی باید بر ارتباط احتمالی بین عوامل ژنتیکی و بیولوژیکی و مشکلات سلامت روان و مصرف مواد در سیگاری ها توجه شود.